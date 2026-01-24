CANAL RCN
Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / sábado 24 de enero de 2026

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

enero 24 de 2026
05:41 p. m.
  • Cientos de personas viven en medio de las balas en Guaviare, los combates entre disidencias siguen y en la mitad está la gente.
  • Falta una semana para que entre en vigencia la ley de garantías y en algunos ministerios están aprovechando estos últimos días para contratar a cientos de personas y para terminar el contrato de otras tantas.
  • Son más de 70 los productos ecuatorianos a los que Colombia impondrá un arancel del 30 %. En el listado están productos alimenticios como el arroz, fríjol y aceites, así como insecticidas, desinfectantes, papel y calzado.
  • Estados Unidos enfrenta una de las más poderosas tormentas invernales de su historia reciente. Las cancelaciones de vuelos para este fin de semana superan las 9.000.
