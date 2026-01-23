Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / viernes 23 de enero de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
enero 23 de 2026
- Fiscalía investiga manejo de la empresa Air-e durante intervención del Gobierno
- Ministro de la Igualdad pide disculpas a sargento que agredió verbalmente hace 14 años en Toribío
- De $1,5 millones a $166 millones: controversia por costo de alojamiento durante conciertos de Bad Bunny