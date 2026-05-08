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Prosperidad Social anunció inicio de pagos de Colombia Mayor desde este 11 de mayo

Prosperidad Social confirmó el inicio del ciclo 4 de pagos de Colombia Mayor, que beneficiará a millones de adultos mayores en todo el país durante mayo.

Prosperidad Social anunció inicio de pagos de Colombia Mayor desde este 11 de mayo

Noticias RCN

mayo 08 de 2026
05:02 p. m.
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El Gobierno nacional anunció una nueva jornada de pagos para millones de adultos mayores beneficiarios del programa Colombia Mayor.

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Según confirmó Mauricio Rodríguez Amaya, la entrega de las transferencias monetarias correspondientes al ciclo 4 comenzará el próximo lunes 11 de mayo y se extenderá hasta el 27 del mismo mes en todo el país.

Para esta nueva entrega, el Ejecutivo destinó más de 700.000 millones de pesos con el objetivo de garantizar el apoyo económico a cerca de tres millones de personas mayores que hacen parte del programa social.

La entidad recordó que los pagos se realizarán mediante modalidad de giro y estarán disponibles en los puntos autorizados de SuperGIROS y SuRed, operadores encargados de distribuir los recursos a nivel nacional.

Más de tres millones de adultos mayores recibirán el subsidio

Desde Prosperidad Social señalaron que este programa busca proteger económicamente a la población adulta mayor en condición de vulnerabilidad.

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Además, explicaron que para asegurar que los recursos lleguen a quienes realmente lo necesitan, se aplican criterios técnicos basados en el Sisbén IV.

La entidad también realiza procesos de verificación mediante cruces de información con entidades como la Registraduría Nacional, Colpensiones y la Adres.

Dentro de este nuevo ciclo de pagos se beneficiarán 146.969 personas pertenecientes a comunidades indígenas y otras 16.954 vinculadas al esquema de Beneficios Económicos Periódicos (BEPS).

Así será la entrega del ciclo 4 de Colombia Mayor

Los beneficiarios podrán reclamar el subsidio entre el 11 y el 27 de mayo en los puntos habilitados en todo el territorio nacional. Prosperidad Social recomendó a los adultos mayores estar atentos a los mensajes de texto y canales oficiales donde se informará la disponibilidad del incentivo.

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Asimismo, la entidad recordó que el retiro debe hacerse de manera personal y presentando el documento de identidad original para evitar inconvenientes durante el proceso de entrega de los recursos.

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