Comisión humanitaria recuperó el cuerpo del periodista Mateo Pérez Rueda

En la tarde de este viernes, la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) confirmó que la Cruz Roja Internacional y la Defensoría del Pueblo lograron el rescate del cuerpo del periodista Mateo Pérez Rueda, director del medio digital El Confidente de Yarumal.

Según información de la Flip, el cuerpo del joven periodista fue recuperado en zona rural del municipio de Briceño, Antioquia, en la vereda El Palmichal.

Mateo Pérez desapareció desde el pasado 5 de mayo cuando adelantaba labores de reportería en esta zona que se encuentra bajo disputa del Clan del Golfo y el Frente 36 de las disidencias de las Farc.

"Una voz fundamental para la comunidad local": Flip

"El asesinato de Mateo evidencia, una vez más, que el periodismo regional en Colombia sigue realizándose en condiciones extremas de desprotección: sin esquemas de seguridad, con recursos limitados y bajo la presión de grupos armados ilegales y economías ilícitas que buscan controlar y silenciar la información local", expresó la Flip a través de un comunicado.

La labor periodística de Mateo Pérez se caracterizó por su cubrimiento a la corrupción administrativa, orden público, seguridad y política local en zonas de Antioquia afectadas por el conflicto armado como Yarumal, Briceño, Valdivia e Ituango.

Un llamado al Gobierno Nacional

A través de su comunicado, la Fundación para la Libertad de Prensa también hizo un llamado al Gobierno Nacional "para que deje de ser indiferente frente a las agresiones contra la prensa y adopte medidas reales de protección para quienes están en riesgo y en situación de vulnerabilidad".

Según cifras de la Flip, desde 2022 se han reportado "387 agresiones contra la prensa por parte de grupos armados, siendo las amenazas y el desplazamiento los métodos principales para imponer censura".

Medicina Legal adelanta labores de identificación

A través de su cuenta en X, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, confirmó que la comisión humanitaria se dirige a Medicina Legal "para adelantar las diligencias que permitan confirmar plenamente la identidad".

"Conocí a los padres y al hermano de Mateo: una familia de Yarumal noble, trabajadora y llena de amor por su hijo menor. Este dolor es una injusticia, un daño irreparable que fue autoinflingido por la paz total y por contemporizar con cuánto bandido aparece", expresó el gobernador Rendón.

Por su parte, el presidente Gustavo Petro aseguró a través de su cuenta en X que el joven periodista "fue asesinado por Jhon Edison Chalá Torrejano del frente Darío Gutiérrez que es un grupo dividido del frente 36, hoy completamente fragmentado en diversos grupos delincuenciales".

En su trino, Petro agregó que "con esta banda de Edison Chalá no existe negociación alguna con el gobierno. La banda de Edison se dedica al control de la minería ilegal del oro".