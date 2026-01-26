CANAL RCN
Emisiones Emisión 5:30 AM 05:30 a. m.

Emisión Noticias RCN 5:30 a.m. / lunes 26 de enero de 2026

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

enero 26 de 2026
09:46 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN
  • Hallaron sin vida a un menor de 9 años junto a su padre en Bogotá. Autoridades investigan un presunto homicidio, seguido de un suicidio.
  • Juez dejó en libertad por vencimiento de términos a presunto abusador sexual que al parecer drogaba a sus víctimas para accederlas.
  • El Debate de la Gente cumplió con las expectativas. Los 9 candidatos de la Gran Consulta hablaron sobre sus propuestas.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Valle del Cauca

Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / domingo 25 de enero de 2026

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / sábado 24 de enero de 2026

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / sábado 24 de enero de 2026

Otras Noticias

Elecciones presidenciales 2026

¿Cuáles son los mayores retos de los candidatos de la Gran Consulta en las presidenciales del 2026?

El ganador de la consulta realizada el 8 de marzo se enfrentará a los ganadores de otras consultas y candidatos que no participan de este mecanismo.

Yeison Jiménez

Desgarrador mensaje de la hermana de Yeison Jiménez tras homenaje de Bad Bunny en Medellín

Lina Jiménez se pronunció luego de que el artista con más oyentes del mundo le dedicara un homenaje a su hermano durante uno de sus conciertos en Colombia.

Dólar

Inesperado cambio en el precio del dólar en Colombia hoy 26 de enero de 2026: así se cotizó

Millonarios

Millonarios, un paso más cerca de James: “Propuesta oficial que llena expectativas”

Irán

Violentas manifestaciones en Irán dejaron al menos 6.000 muertos, según organizaciones