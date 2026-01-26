Emisión Noticias RCN 5:30 a.m. / lunes 26 de enero de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
enero 26 de 2026
- Hallaron sin vida a un menor de 9 años junto a su padre en Bogotá. Autoridades investigan un presunto homicidio, seguido de un suicidio.
- Juez dejó en libertad por vencimiento de términos a presunto abusador sexual que al parecer drogaba a sus víctimas para accederlas.
- El Debate de la Gente cumplió con las expectativas. Los 9 candidatos de la Gran Consulta hablaron sobre sus propuestas.