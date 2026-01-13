Emisión Noticias RCN 5:30 a.m. / martes 13 de enero de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
enero 13 de 2026
09:03 a. m.
- Bogotá se prepara para rendir homenaje a Yeison Jiménez, se espera el comunicado oficial de la familia con los detalles de los actos de despedida que reunirán a fanáticos, artistas y familiares en la capital del país.
- Avanzan las investigaciones por tragedia marítima en Tumaco. Siete hombres murieron tras el choque de dos embarcaciones en el río Chajal. Hay un desaparecido y un herido ecuatoriano.
- Las fuertes lluvias mantienen en alerta a 13 municipios de Valle del Cauca. La creciente del río Guadalajara tiene en riesgo a comunidades rurales de Buga. Las autoridades adoptan medidas para enfrentar la emergencia.
- Sigue la crisis humanitaria en el Catatumbo por los enfrentamientos entre ELN y disidencias de las Farc. Este fin de semana una niña fue secuestrada y obligada a narrar lo sucedido en un video.
- Contundente advertencia contra Irán. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció un arancel del 25% de aranceles a quienes comercien con este país. Todo en respuesta a la represión contra manifestantes.