CANAL RCN
Emisiones Emisión 5:30 AM 05:30 a. m.

Emisión Noticias RCN 5:30 a.m. / martes 13 de enero de 2026

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

enero 13 de 2026
09:03 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN
  • Bogotá se prepara para rendir homenaje a Yeison Jiménez, se espera el comunicado oficial de la familia con los detalles de los actos de despedida que reunirán a fanáticos, artistas y familiares en la capital del país.
  • Avanzan las investigaciones por tragedia marítima en Tumaco. Siete hombres murieron tras el choque de dos embarcaciones en el río Chajal. Hay un desaparecido y un herido ecuatoriano.
  • Las fuertes lluvias mantienen en alerta a 13 municipios de Valle del Cauca. La creciente del río Guadalajara tiene en riesgo a comunidades rurales de Buga. Las autoridades adoptan medidas para enfrentar la emergencia.
  • Sigue la crisis humanitaria en el Catatumbo por los enfrentamientos entre ELN y disidencias de las Farc. Este fin de semana una niña fue secuestrada y obligada a narrar lo sucedido en un video.
  • Contundente advertencia contra Irán. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció un arancel del 25% de aranceles a quienes comercien con este país. Todo en respuesta a la represión contra manifestantes.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / lunes 12 de enero de 2026

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / lunes 12 de enero de 2026

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / domingo 11 de enero de 2026

Otras Noticias

Finanzas personales

Así quedó la cuota alimentaria por hijo para padres en 2026: haga cuentas

Conozca cómo quedó la cuota de los padres tras el acuerdo de salario mínimo.

Artistas

Juan Pablo Raba contó detalles acerca de la premonición que tuvo Yeison Jiménez sobre su fallecimiento

El actor y amigo del cantante habló en Noticias RCN sobre la entrevista que le hizo en su pódcast ‘Los hombres sí lloran’.

Luis Díaz

Luis Díaz recibió inesperado mensaje de cumpleaños y las redes sociales explotaron

Medicamentos

Denuncian negocio redondo para facilitar trámites en el sistema digital de la Nueva EPS: ¿de qué trata?

Yeison Jiménez

Esta ha sido la canción más escuchada de Yeison Jiménez tras su muerte