Emisiones Emisión 5:30 AM 05:30 a. m.

Emisión Noticias RCN 5:30 a.m. / viernes 16 de enero de 2026

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

enero 16 de 2026
10:18 a. m.
  • VIDEO | Avalancha se llevó un puente en segundos y dejó incomunicado a un municipio del norte del Valle del Cauca
  • Paciente con trasplante de riñón se encadenó durante 10 horas a una de las sedes de Nueva EPS para reclamar sus medicamentos
  • VIDEO | Así ocurrió el violento robo que provocó aparatoso y mortal accidente en Bogotá
Otras Noticias

Violencia de género

Capturan a hombre investigado por tentativa de feminicidio en Ciudad Bolívar

La Policía y la Fiscalía lograron la captura de un hombre señalado de agredir a su pareja el pasado 4 de enero en el sur de Bogotá.

María Corina Machado

María Corina Machado afirma que será presidenta de Venezuela “en el momento adecuado”

Las declaraciones fueron entregadas por Machado en una entrevista difundida este viernes por la cadena Fox News.

Luis Díaz

Partidazo para Luis Díaz y Bayern Múnich este fin de semana en Alemania: fecha, hora y TV

Yeison Jiménez

Giovanny Ayala no se quedó callado y le respondió a la hermana de Yeison Jiménez: esto pasó

Dian

DIAN abre vacantes de empleo para este inicio de 2026 con salarios de hasta 12 de millones