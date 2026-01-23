Emisión Noticias RCN 5:30 a.m. / viernes 23 de enero de 2026
- Un muerto y 13 heridos dejó el ataque con granada a un local comercial en la localidad de Santa Fe, centro de Bogotá. La dueña del establecimiento había sido blanco de amenazas.
- Alerta por cierre de establecimientos en Bucaramanga. Empresarios aseguran que el alza en el salario mínimo, recargos e impuestos ponen en riesgo a decenas de negocios.
- Nueva alerta de la Defensoría por el reclutamiento de menores. Cauca, Antioquia y Chocó son los departamentos donde más se registran casos. Disidencias de las Farc son las mayores reclutadoras.
- Incautadas 6.000 tarjetas de Transmilenio usadas para defraudar el sistema vendiendo pasajes más baratos, 50 personas fueron detenidas.