CANAL RCN
Emisiones Emisión 5:30 AM 05:30 a. m.

Emisión Noticias RCN 5:30 a.m. / viernes 23 de enero de 2026

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

enero 23 de 2026
08:12 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN
  • Un muerto y 13 heridos dejó el ataque con granada a un local comercial en la localidad de Santa Fe, centro de Bogotá. La dueña del establecimiento había sido blanco de amenazas.
  • Alerta por cierre de establecimientos en Bucaramanga. Empresarios aseguran que el alza en el salario mínimo, recargos e impuestos ponen en riesgo a decenas de negocios.
  • Nueva alerta de la Defensoría por el reclutamiento de menores. Cauca, Antioquia y Chocó son los departamentos donde más se registran casos. Disidencias de las Farc son las mayores reclutadoras.
  • Incautadas 6.000 tarjetas de Transmilenio usadas para defraudar el sistema vendiendo pasajes más baratos, 50 personas fueron detenidas.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / jueves 22 de enero de 2026

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / jueves 22 de enero de 2026

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 5:30 am. / jueves 22 de enero de 2026

Otras Noticias

EPS

¿Qué hacer ante retrasos en autorizaciones y falta de medicamentos en Bogotá?: Secretario de Salud responde

El secretario de Salud de Bogotá respondió a las preguntas de los usuarios que viven el calvario de la crisis de salud.

Artistas

Luto en la televisión: murió reconocido actor de telenovelas

El actor tenía 63 años y participó en una producción internacional que se catalogó como histórica.

Venezuela

Mhoni Vidente reveló quién será el próximo presidente de Venezuela: ¿Qué pasará con Maduro?

Bogotá

Giros prohibidos en Bogotá generan hasta 50% de siniestralidad vial en intersecciones urbanas

Trabajo

Código QR para denunciar empresas que incumplen el salario mínimo en 2026