🔴 EN VIVO 🔴 Clásico RCN, etapa 4: VEA en directo toda la jornada

La emoción del "Duelo de Titanes" continúa este martes 20 de octubre con la disputa de la cuarta etapa del Clásico RCN Sistecrédito 2026. La caravana multicolor abandona tierras tolimenses para adentrarse en el Valle del Cauca, en una de las jornadas más exigentes, vistosas y decisivas de la presente edición debido a su complejo perfil de alta montaña.

El trazado de la fracción comprende un recorrido total de 133 kilómetros, con un horario de partida oficial fijado para las 8:30 de la mañana.

Así va la etapa 4 del Clásico RCN

El pelotón inició su marcha desde la ciudad de Ibagué, capital del Tolima, afrontando de inmediato terreno en ascenso rumbo a la cordillera central para cruzar por Cajamarca.

Sin duda, el punto más crítico y atractivo del día para los aspirantes al título es la escalada al imponente Alto de La Línea, un premio de montaña fuera de categoría situado a unos 3.270 metros sobre el nivel del mar. Coronar este coloso exige al máximo las capacidades físicas y estratégicas de los favoritos y sus escuadras, marcando una selección natural en el pelotón principal.

Posteriormente, la ruta contempla el paso por los departamentos de Quindío y Valle del Cauca, transitando por municipios y corregimientos como Calarcá, Barcelona y Caicedonia, antes de encarar el tramo final de la etapa. El cierre de la jornada no da tregua, ya que presenta un ascenso en la llegada a Sevilla (Valle del Cauca), un puerto de primera categoría que pondrá la cuota definitiva de dureza antes de cruzar la línea de meta.

Esta cuarta etapa llega precedida por el dominio de corredores como Wilmar Paredes (Team Medellín EPM), quien asumió el protagonismo de la carrera tras destacadas actuaciones en los primeros tramos, obligando a escuadras como NU Colombia, Orgullo Paisa y el Team Sistecrédito a mover sus fichas en la alta montaña para buscar descontar diferencias en la clasificación general.

Debido a la magnitud del evento ciclístico y al paso de los corredores por el eje vial principal, las autoridades de tránsito dispusieron de cierres viales temporales en la vía de La Línea y sectores aledaños desde tempranas horas, recomendando a los viajeros y conductores de la región utilizar vías alternas para garantizar la seguridad de la caravana.