CANAL RCN
Deportes Video

🔴 EN VIVO 🔴 Clásico RCN, etapa 4: VEA en directo toda la jornada

Siga en directo las emociones de la cuarta fracción.

Mateo Alfonso Rey

octubre 20 de 2026
10:13 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La emoción del "Duelo de Titanes" continúa este martes 20 de octubre con la disputa de la cuarta etapa del Clásico RCN Sistecrédito 2026. La caravana multicolor abandona tierras tolimenses para adentrarse en el Valle del Cauca, en una de las jornadas más exigentes, vistosas y decisivas de la presente edición debido a su complejo perfil de alta montaña.

Equipo de Egan Bernal se refuerza con nuevo ciclista colombiano: así fue presentado
RELACIONADO

Equipo de Egan Bernal se refuerza con nuevo ciclista colombiano: así fue presentado

El trazado de la fracción comprende un recorrido total de 133 kilómetros, con un horario de partida oficial fijado para las 8:30 de la mañana.

Así va la etapa 4 del Clásico RCN

El pelotón inició su marcha desde la ciudad de Ibagué, capital del Tolima, afrontando de inmediato terreno en ascenso rumbo a la cordillera central para cruzar por Cajamarca.

Sin duda, el punto más crítico y atractivo del día para los aspirantes al título es la escalada al imponente Alto de La Línea, un premio de montaña fuera de categoría situado a unos 3.270 metros sobre el nivel del mar. Coronar este coloso exige al máximo las capacidades físicas y estratégicas de los favoritos y sus escuadras, marcando una selección natural en el pelotón principal.

Posteriormente, la ruta contempla el paso por los departamentos de Quindío y Valle del Cauca, transitando por municipios y corregimientos como Calarcá, Barcelona y Caicedonia, antes de encarar el tramo final de la etapa. El cierre de la jornada no da tregua, ya que presenta un ascenso en la llegada a Sevilla (Valle del Cauca), un puerto de primera categoría que pondrá la cuota definitiva de dureza antes de cruzar la línea de meta.

Esta cuarta etapa llega precedida por el dominio de corredores como Wilmar Paredes (Team Medellín EPM), quien asumió el protagonismo de la carrera tras destacadas actuaciones en los primeros tramos, obligando a escuadras como NU Colombia, Orgullo Paisa y el Team Sistecrédito a mover sus fichas en la alta montaña para buscar descontar diferencias en la clasificación general.

Debido a la magnitud del evento ciclístico y al paso de los corredores por el eje vial principal, las autoridades de tránsito dispusieron de cierres viales temporales en la vía de La Línea y sectores aledaños desde tempranas horas, recomendando a los viajeros y conductores de la región utilizar vías alternas para garantizar la seguridad de la caravana.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Atlético Nacional

Figura de Atlético Nacional se perdería el resto del semestre: otra baja sensible

América de Cali

América de Cali y lo que se sabe sobre la supuesta llegada de nuevos dueños

Liga BetPlay

Millonarios vs. Once Caldas: fecha, hora y dónde ver en vivo

Otras Noticias

Contraloría General de la República

Contraloría abre proceso por presunto detrimento en la recuperación de arrecifes en San Andrés

La Contraloría abrió proceso de responsabilidad fiscal por presunto detrimento de más de $ 3.000 millones en recuperación de arrecifes coralinos en San Andrés.

Loterías

MiLoto cayó nuevamente y fue en recóndito lugar del país: este fue el ganador del premio mayor

Conozca cuáles fueron los números ganadores de este sorteo.

Artistas

Falleció expareja de Justin Bieber a sus 34 años: la familia confirmó la noticia

Yina Calderón

Yina Calderón explotó tras revelarse la necropsia de Baby Demoni: "Esto no puede quedar impune"

Animales

¡Pilas! Estos son los riesgos a los que expondrá a su mascota si le da dulces en Halloween