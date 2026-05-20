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Corte de EE.UU. imputaría a Raúl Castro por homicidio este miércoles

La acusación de una corte federal de Florida sería por su presunta responsabilidad en el ataque a dos avionetas en 1996.

EE.UU. imputaría a Raúl Castro por homicidio este miércoles
Foto: AFP

Noticias RCN

mayo 20 de 2026
07:20 a. m.
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La Fiscalía de Miami se prepara para imputar a Raúl Castro, expresidente cubano de 94 años, tras un acto de homenaje a las víctimas del incidente de 1996 a partir de las 1:00 p.m. hora local (12:00 p.m. hora Colombia).

Castro sería imputado por homicidio por su presunta participación el 24 de febrero de 1996 cuando aviones de combate del régimen cubano interceptaron y derribaron dos avionetas civiles sobre aguas internacionales en el estrecho de Florida.

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Un audio demostraría que Castro dio una orden y participó activamente en el ataque:

“Yo decía que traten de tumbarlos arriba del territorio, pero ellos entraban en La Habana y se iban. Claro, con uno cohetazo de esos avión-avión, lo que viene para abajo es una bola de fuego, y va a caer arriba de la ciudad. bueno, túmbenlos en el mar cuando se aparezcan”.

En el hecho murieron tres ciudadanos estadounidenses y un residente. Raúl Castro era ministro de Defensa en ese momento.

¿Quiénes iban en los aviones derribados por Cuba en 1996?

Las avionetas derribadas eran pilotadas por Hermanos al Rescate, un grupo de pilotos exiliados cubanos con sede en Miami.

La organización tenía como misión rastrear el estrecho de Florida en busca de balseros cubanos que huían de la isla, y volaba habitualmente cerca de la costa cubana.

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Cuba ha argumentado que el ataque fue una respuesta legítima a la intrusión de los aviones en su espacio aéreo.

En su momento, Fidel Castro afirmó que el Ejército había actuado siguiendo la orden de derribar los aviones que entraran en el espacio aéreo cubano y dijo que su hermano no dio una orden específica de derribarlos.

Estados Unidos condenó el ataque e impuso sanciones, pero no presentó cargos penales contra ninguno de los hermanos Castro. El Departamento de Justicia acusó a tres oficiales militares cubanos en 2003, pero nunca fueron extraditados.

La Organización de Aviación Civil Internacional concluyó posteriormente que el derribo tuvo lugar sobre aguas internacionales.

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