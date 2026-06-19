"Roto": esta fue la reacción de Mike Bahía después de Greeicy dijo que su relación terminó

Greeicy Rendón le concedió una entrevista al pódcast Kapra Diner y alarmó a sus seguidores debido a que hubo un momento en el que afirmó que su relación con Mike Bahía llegó a su fin.

"Mi relación con Mike se terminó, sí. Ay, no, es que es muy difícil porque no quiero llorar", comenzó diciendo la artista.

"La gente idealiza mucho las relaciones y hay cosas que finalizan, que terminan. Al final vamos a terminar unidos por siempre porque tenemos un hijo, pero mi relación con Mike se terminó. Uf, tengo un par de amigas con las que viajamos y no sé por qué empecé a tener como una afinidad un poquito más allá con una de las chica. Y si tienes una relación con alguien, pero empiezas a sentir un gusto por otra persona, sea hombre o sea mujer, me parecía lindo y honesto decirle. Duré mucho diciendo 'cómo le comparto esto'", añadió.

Además, Greeicy Rendón manifestó que la mujer con la que sentía la presunta afinidad era Tini Stoessel, la cantante y actriz argentina.

Sin embargo, unos minutos después, la artista soltó una carcajada y quedó claro que todo su parlamento se trató de un reto para mostrar cómo actuaría en un casting.

¿Cómo reaccionó Mike Bahía tras las declaraciones de Greeicy Rendón?

A lo largo de los años, Mike Bahía y Greeicy Rendón se han caracterizado por tener una actitud jocosa en las redes sociales.

Por lo tanto, el cantante utilizó las declaraciones de su pareja para seguirle el juego.

"Roto, pero estrenando", escribió Mike Bahía en un post en el que subió ocho nuevas fotos.

¿Cuáles han sido las reacciones de los seguidores de Mike Bahía y Greeicy Rendón?

Luego de la publicación de Mike Bahía, varios internautas se rieron y escribieron los siguientes mensajes:

"Señores, tienen que ver la entrevista completa porque es una broma", "eso es puro marketing", "vuelvo cuando digan que es mentira", "me imagino la canción que van a sacar, eso sí será un golazo", "ustedes están hechos el uno para el otro", "no sean malos, me dieron tres pre-infartos" y "no jueguen con nosotros, jajaja".