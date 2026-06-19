Reconocida figura en el Mundial de 2026 es llamado juicio por presunto abuso: esto se sabe

Mientras por estos días se lleva a cabo la segunda fecha de la fase de grupos del Mundial 2026, la justicia francesa ha confirmado de manera definitiva que el futbolista marroquí Achraf Hakimi debe presentarse ante un tribunal penal. El Tribunal de Apelación de Versalles ratificó la decisión de enviarlo a juicio, al considerar que la instrucción previa ha permitido determinar que "existen cargos suficientes" en la causa abierta en su contra por presunta violación.

El anuncio oficial llega en un momento de máxima exposición para el defensor del Paris Saint-Germain (PSG). Hakimi, de 27 años y líder indiscutible de la selección de Marruecos, se encuentra concentrado con los "Leones del Atlas" para disputar el segundo partido de la fase de grupos de la cita orbital contra Escocia.

A pesar de la gravedad del escenario jurídico al que se enfrenta en Francia, el entorno del jugador asegura que se mantiene enfocado en su carrera deportiva. No obstante, la ratificación del proceso judicial —cuya fecha exacta ante un tribunal de la región de París aún no ha sido fijada— marcará un punto de inflexión definitivo en su trayectoria profesional y personal.

El origen del caso: Tres años de disputa legal

El caso penal se remonta a febrero de 2023, cuando una joven acudió a una comisaría para denunciar que el futbolista la había violado en su residencia. Según el relato de la denunciante, ambos se conocieron semanas antes a través de la red social Instagram.

El día de los hechos, la mujer se trasladó al domicilio de Hakimi en un vehículo de transporte con conductor (VTC) encargado y pagado por el propio deportista.

De acuerdo con la declaración de la víctima, una vez en la casa, Hakimi la besó y le realizó tocamientos sin su consentimiento, escalando la situación hasta consumar la agresión sexual. La joven afirmó que logró zafarse del jugador tras apartarlo físicamente y enviar un mensaje de texto a una amiga, quien acudió de inmediato a recogerla. Pocos días después, en marzo de 2023, el futbolista fue imputado formalmente y puesto bajo control judicial.

¿Qué dijo Hakimi sobre este caso?

A través de sus redes sociales, Achraf Hakimi rompió el hermetismo que mantuvo durante la fase de instrucción y aseguró que espera el inicio del juicio con "impaciencia".

"Opté por callarme durante años. Pensé que mantenerme digno, ser paciente y confiar en la justicia permitiría que se tomaran buenas decisiones", manifestó el jugador nacido en Madrid, quien siempre ha tachado las acusaciones de "falsas".

Por su parte, su abogada defensora, Fanny Colin, enfatizó que la apertura del juicio oral no equivale a una declaración de culpabilidad. Colin criticó con dureza el desarrollo del caso, denunciando lo que considera una "justicia de clase al revés".

Según la letrada, la investigación penal solo se mantuvo activa debido a la presión mediática derivada de la condición de figura pública de Hakimi, tras filtrarse el parte policial original a los medios de comunicación.

Por lo pronto, el futbolista se encuentra concentrado en el duelo de este viernes con su selección, la cual se medirá ante Escocia en busca de la primera victoria en este mundial.

Cabe recordar que Marruecos viene de igualar a un gol con una de las favoritas como lo es Brasil.

Este duelo se podrá observar por la pantalla del canal RCN y la App desde las 4 de la tarde.