Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / jueves 15 de enero de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
enero 15 de 2026
08:39 p. m.
- María Corina Machado le entregó la medalla del Nobel de Paz al presidente Donald Trump durante su encuentro en la Casa Blanca.
- Fuerte decisión de los gobernadores del país. Los mandatarios regionales se rebelaron a la cuestionada emergencia económica del Gobierno, aseguraron que no aplicarán el decreto que impone un impuesto del 19% a los licores.
- Ya han pasado más de 24 horas y no han sido rescatados los 10 soldados que resultaron heridos tras el ataque del ELN con drones cargados de explosivos, en zona rural de Chocó.