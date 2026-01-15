CANAL RCN
Emisiones Emisión 7:00 PM 07:00 p. m.

Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / jueves 15 de enero de 2026

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

enero 15 de 2026
08:39 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN
  • María Corina Machado le entregó la medalla del Nobel de Paz al presidente Donald Trump durante su encuentro en la Casa Blanca.
  • Fuerte decisión de los gobernadores del país. Los mandatarios regionales se rebelaron a la cuestionada emergencia económica del Gobierno, aseguraron que no aplicarán el decreto que impone un impuesto del 19% a los licores.
  • Ya han pasado más de 24 horas y no han sido rescatados los 10 soldados que resultaron heridos tras el ataque del ELN con drones cargados de explosivos, en zona rural de Chocó.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / jueves 15 de enero de 2026

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 5:30 a.m. / jueves 15 de enero de 2026

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 11:30 p.m. / miércoles 14 de enero de 2026

Otras Noticias

Yeison Jiménez

Luis Alfonso hace altar en honor a Yeison Jiménez: así lo recordará en su hogar

El cantante compartió un conmovedor video con el que reveló detalles del altar que hay en su hogar.

Resultados lotería

Resultados del último sorteo de la lotería de Bogotá y Quindío del 15 de enero de 2026

Consulte los resultados del último sorteo de la Lotería de Bogotá y la Lotería del Quindío del 15 de enero de 2026 y verifique si su número fue ganador.

Elecciones en Colombia

Daniel Palacios no estará en la Gran Consulta del 8 de marzo: esta sería la razón

Nueva York

Asalto armado en Nueva York: ladrones roban cartas de Pokémon valoradas en 100.000 dólares

Ministerio de Salud

Informe revela que el sistema de salud colombiano comenzó el 2026 en medio de una crisis financiera y operativa