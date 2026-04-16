Messi cambia el balón por los negocios: el equipo profesional que compró el argentino

El fútbol europeo suma un movimiento inesperado que mezcla historia, proyección y visión empresarial. Lionel Messi, considerado una de las mayores leyendas del deporte, ha dado un nuevo paso en su carrera fuera de las canchas al convertirse en propietario de la Unió Esportiva Cornellà, institución que compite actualmente en las categorías inferiores del fútbol español.

La noticia fue confirmada por el propio club a través de un comunicado oficial, en el que destacó que esta operación fortalece el vínculo del argentino con la región catalana, un territorio que marcó gran parte de su vida profesional. Aunque hoy milita en el Inter Miami CF, el legado de Messi en Barcelona sigue más vigente que nunca, ahora desde una nueva faceta como dirigente.

Un vínculo que trasciende su etapa como jugador

La relación de Messi con Cataluña no se limita a sus años en el FC Barcelona. Su llegada siendo apenas un niño y su desarrollo hasta convertirse en ídolo mundial construyeron un lazo difícil de romper. Esta nueva inversión parece responder no solo a una oportunidad deportiva, sino también a un componente emocional que lo conecta con sus raíces futbolísticas en Europa.

El club, ubicado en una localidad del área metropolitana de Barcelona, ha resaltado que esta incorporación abre una etapa distinta en su historia. La intención, según se ha conocido, es fortalecer tanto la estructura institucional como el desarrollo de talento joven, en una región históricamente rica en formación de futbolistas.

Un proyecto a largo plazo con identidad formativa

La Unió Esportiva Cornellà no es una institución desconocida en el panorama español. Fundada oficialmente en 1951 —aunque con orígenes que se remontan a 1923—, ha tenido momentos destacados, especialmente entre 2014 y 2021, cuando compitió en la tercera categoría del fútbol español.

Además, por sus filas han pasado jugadores de renombre como Jordi Alba, actual compañero de Messi, y David Raya, hoy consolidado en el fútbol internacional. Estos antecedentes refuerzan la idea de un club con ADN formativo, algo que encaja con la visión que se proyecta para esta nueva etapa.

Desde la institución se ha enfatizado que el plan contempla un crecimiento sostenido, basado en la sostenibilidad, la proyección deportiva y el arraigo con la comunidad. La llegada de Messi no solo genera impacto mediático inmediato, sino que también plantea un horizonte ambicioso que podría transformar el futuro del club en los próximos años.