Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / martes 13 de enero de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
enero 13 de 2026
09:15 p. m.
- Gobierno suspende traslado de alias Castor, Digno Palomino y el Negro Ober en Barranquilla
- ¿Director de la cárcel de Neiva había denunciado amenazas? Asesinaron a su hijo frente a él
- Corte Suprema avaló extradición a Estados Unidos de alias Chiquito Malo, cabecilla del Clan del Golfo
- Comisión Asesora de Relaciones Exteriores abordó agenda con Estados Unidos y Venezuela