Emisiones Emisión 7:00 PM 07:00 p. m.

Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / sábado 10 de enero de 2026

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

enero 10 de 2026
08:47 p. m.
  • Luto en Colombia: murió Yeison Jiménez, el reconocido cantante de música popular
  • Escalofriante: Yeison Jiménez se soñó que iba a tener un accidente aéreo y lo confirmó meses antes de su muerte
  • “Con el corazón”: Colombia entera reacciona y llora ante la partida de Yeison Jiménez
