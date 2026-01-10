Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / sábado 10 de enero de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
enero 10 de 2026
08:47 p. m.
- Luto en Colombia: murió Yeison Jiménez, el reconocido cantante de música popular
- Escalofriante: Yeison Jiménez se soñó que iba a tener un accidente aéreo y lo confirmó meses antes de su muerte
- “Con el corazón”: Colombia entera reacciona y llora ante la partida de Yeison Jiménez