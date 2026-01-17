CANAL RCN
Emisiones Emisión 7:00 PM 07:00 p. m.

Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / sábado 17 de enero de 2026

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

enero 17 de 2026
08:17 p. m.
  • Vagones de un tren en Duitama provocaron aparatoso accidente que dejó una mujer embarazada muerta.
  • Los desafíos estructurales que marcarán la movilidad de Bogotá para 2026.
  • Nuevo modelo de pasaportes se encuentra bajo la lupa en este 2026: hay riesgos.
  • Acabó el reinado del terror de temido extorsionista en Bogotá: tenía azotados a los comerciantes.
