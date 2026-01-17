Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / sábado 17 de enero de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
enero 17 de 2026
08:17 p. m.
- Vagones de un tren en Duitama provocaron aparatoso accidente que dejó una mujer embarazada muerta.
- Los desafíos estructurales que marcarán la movilidad de Bogotá para 2026.
- Nuevo modelo de pasaportes se encuentra bajo la lupa en este 2026: hay riesgos.
- Acabó el reinado del terror de temido extorsionista en Bogotá: tenía azotados a los comerciantes.