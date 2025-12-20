CANAL RCN
A estas personas les aplicará la nueva resolución de renovación de licencia en 2026: tomen nota

Estas personas deberán actualizar el documento deberán cumplir ciertos requisitos.

Licencia de conducción en Colombia
Foto: Ministerio de Transporte

diciembre 20 de 2025
06:20 p. m.
El panorama para los conductores en Colombia se transformará significativamente a partir de 2026. Tras la expedición de la Resolución 20253040037125 del Ministerio de Transporte, el proceso de renovación de la licencia de conducción dejará de ser un trámite meramente administrativo para convertirse en una evaluación rigurosa de aptitudes.

Este cambio busca unificar los estándares de seguridad vial a nivel nacional y reducir la siniestralidad, profesionalizando la forma en que se valida a quienes están tras el volante.

La obligación de renovación depende directamente de la categoría de la licencia y la edad del titular.

Estas son las personas que deben renovar su licencia en 2026

Conductores de vehículos particulares:

  • Personas menores de 60 años cuya licencia haya sido expedida o renovada en 2016 (vencimiento de 10 años).
  • Personas entre 60 y 80 años que realizaron el trámite en 2021 (vencimiento de 5 años).
  • Personas mayores de 80 años, quienes deben cumplir con la renovación anual.

Conductores de servicio público:

  • Menores de 65 años que renovaron en 2023 (vencimiento de 3 años).
  • Mayores de 65 años, para quienes la vigencia es de un año, por lo que deben renovar obligatoriamente en 2026.

¿Qué cambia con la nueva resolución?

El cambio más radical es la entrada en operación obligatoria de los Centros de Apoyo Logístico de Evaluación (CALE). Hasta ahora, las escuelas de conducción (CEA) formaban y, en la práctica, certificaban al conductor. Con el nuevo esquema:

  • Separación de funciones: Los CEA solo se encargarán de la enseñanza. La evaluación final (teórica y práctica) será realizada por los CALE, entidades independientes que garantizan imparcialidad.
  • Examen Teórico-Práctico: A diferencia de las renovaciones actuales donde solo se exige el examen médico, el nuevo modelo podría exigir la validación de conocimientos mediante una prueba nacional estandarizada con supervisión biométrica.
  • Transparencia digital: Se elimina la intervención de intermediarios. Los resultados de los exámenes se cargan automáticamente al RUNT, evitando la falsificación de certificados.
