CANAL RCN
Emisiones Emisión 7:00 PM 07:00 p. m.

Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / sábado 24 de enero de 2026

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

enero 24 de 2026
08:57 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN
  • Primicia: este es el escrito de acusación contra Carlos Ramón González
  • Audios revelan la cruda radiografía de Guaviare y Meta por enfrentamientos entre disidencias
  • Esto fue lo que pasó con la niña ecuatoriana de dos años detenida por ICE en Texas
  • Un hombre murió tras ser baleada por agentes federales en Minneapolis, EE.UU.
  • Equipo científico en el ARC Simón Bolívar estudia impacto del deshielo antártico en aguas de Colombia
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / sábado 24 de enero de 2026

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / viernes 23 de enero de 2026

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / viernes 23 de enero de 2026

Otras Noticias

Resultados lotería

Resultado Super Astro Luna: número y signo zodiacal OFICIAL hoy 24 de enero de 2026 en último sorteo

¡Se revelaron las ganadores de este 24 de enero tras el sorteo del Super Astro Luna! Descubra aquí el resultado exacto.

Bogotá

Revelan la verdad detrás de los cráneos animales hallados en la localidad de Puente Aranda

El Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal inspeccionó la zona y entrevistó a habitantes del sector para esclarecer los hechos.

Estados Unidos

Esto fue lo que pasó con la niña ecuatoriana de dos años detenida por ICE en Texas

Deportivo Cali

Deportivo Cali derrotó a Medellín de manera contundente y sumó sus primeros puntos

Noruega

Esta es la mejor época para ver las auroras boreales en Noruega