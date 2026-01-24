Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / sábado 24 de enero de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
enero 24 de 2026
08:57 p. m.
- Primicia: este es el escrito de acusación contra Carlos Ramón González
- Audios revelan la cruda radiografía de Guaviare y Meta por enfrentamientos entre disidencias
- Esto fue lo que pasó con la niña ecuatoriana de dos años detenida por ICE en Texas
- Un hombre murió tras ser baleada por agentes federales en Minneapolis, EE.UU.
- Equipo científico en el ARC Simón Bolívar estudia impacto del deshielo antártico en aguas de Colombia