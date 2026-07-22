Dos mujeres secuestradas y abusadas sexualmente al ir a una falsa oferta laboral en Medellín

Una oferta de empleo que prometía oportunidades laborales se convirtió en una trampa mortal para dos mujeres que terminaron secuestradas y abusadas sexualmente en Medellín.

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Las víctimas fueron rescatadas por el Gaula Militar tras permanecer desaparecidas durante varias semanas, tras asistir a una supuesta oferta de trabajo.

Una llamada que logró hacer una de las víctimas permitió el rastreo de su ubicación en una vereda de Medellín.

Así fueron engañadas, secuestradas y abusadas dos mujeres en Medellín

Los hechos comenzaron cuando las dos mujeres respondieron a una propuesta de trabajo fraudulenta y luego dejaron de tener contacto con sus familiares.

Durante su cautiverio, las mujeres fueron explotadas sexualmente por sus captores en condiciones de extrema vulnerabilidad.

El caso dio un giro crucial cuando uno de los secuestradores cometió un error que permitiría el rescate de las víctimas.

Un descuido de los captores permitió que una de las mujeres enviara un mensaje a su madre, y esta se comunicó con las autoridades para denunciar la grave situación en la que se encontraba su hija.

La señora madre se comunica con su Gaula Militar, la unidad de inteligencia y empezamos a trabajar para llegar hasta la vereda de San Antonio del Prado en el municipio de Medellín.

La unidad especializada en casos de secuestro y extorsión del Gaula coordinó una operación que culminó con la liberación de las dos víctimas en la zona rural de Medellín.

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Atención a este modus operandi en Medellín

Las autoridades advirtieron sobre el modus operandi de estas organizaciones criminales que aprovechan la necesidad económica de las personas.

Estas organizaciones se devuelven y aprovechan de las necesidades y de todo lo que requiere la gente para trabajar.

Este caso evidencia cómo las redes de trata de personas utilizan ofertas laborales falsas como anzuelo para captar víctimas, especialmente en contextos de vulnerabilidad económica.

Las organizaciones criminales diseñan estrategias sofisticadas que explotan las aspiraciones legítimas de personas que buscan mejorar su situación laboral.

Las autoridades continúan con la investigación para lograr ubicar y capturar a las personas responsables de estos hechos.