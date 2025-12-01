CANAL RCN
Internacional

37 personas murieron y otras 24 resultaron heridas en accidente de bus en la vía Panamericana

Las condiciones del terreno han dificultado el rescate de los pasajeros, que vajaban en el bus cuando rodó por un abismo de 200 metros.

Foto: redes sociales
Foto: redes sociales

Noticias RCN

AFP

noviembre 12 de 2025
01:05 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Una tragedia sacudió en la madrugada del miércoles, 12 de noviembre, a pasajeros y conductores de la vía Panamericana que atraviesa Colombia y otros 13 países para conectar la Patagonia con Alaska.

Un autobús interprovincial con más de 60 pasajeros cayó a un abismo de unos 200 metros tras chocar de frente con una camioneta en la vía Panamericana, a la altura del kilómetro 780, en Arequipa. El accidente dejó al menos 37 personas muertas y 24 heridas, según confirmaron las autoridades regionales.

“Tenemos una cifra de 37 fallecidos (…) además de 24 heridos”, declaró a la AFP Walther Oporto, gerente regional de Salud de Arequipa y advirtió que el número de víctimas podría aumentar debido a la gravedad de algunos heridos.

Tragedia en Argentina: bus de dos pisos cayó desde un puente, dejando 29 heridos y varios muertos
RELACIONADO

Tragedia en Argentina: bus de dos pisos cayó desde un puente, dejando 29 heridos y varios muertos

Autoridades siguen trabajando en el rescate:

El vehículo, de la empresa Llamosas, había partido la noche del martes desde la localidad de Chala, en la provincia de Caravelí, Perú, con destino a la ciudad de Arequipa. De acuerdo con reportes de prensa, tras el impacto con una camioneta pick up, el autobús se precipitó al vacío y terminó a orillas de un río.

Las tareas de rescate se extendieron durante varias horas debido a la dificultad del terreno. “El rescate de los heridos fue muy difícil debido al terreno rocoso”, explicó el portavoz de bomberos Jack Páez, que lamentó la magnitud del siniestro: “Es muy lamentable este accidente que enluta a muchas familias. Hay personas mayores y niños entre los heridos”.

La empresa de transporte confirmó que el conductor del autobús falleció, mientras el chofer de la camioneta sobrevivió y fue detenido por las autoridades. “Se harán las diligencias que correspondan para determinar su responsabilidad en el accidente”, informó la Fiscalía de Arequipa a través de sus redes sociales.

Autoridades toman medidas sobre retenes ilegales que grupos armados instalan en la vía Panamericana
RELACIONADO

Autoridades toman medidas sobre retenes ilegales que grupos armados instalan en la vía Panamericana

Perú es un país especialmente propenso a los accidentes de tránsito en carretera:

En el lugar, unas 30 unidades de la Policía Nacional y del Cuerpo de Bomberos trabajaron conjuntamente en la evacuación de heridos y recuperación de cuerpos, de acuerdo con un comunicado del Ministerio del Interior. Testigos relataron que un sacerdote llegó hasta el sitio para orar junto a los cuerpos de las víctimas, alineados a la orilla del río.

El siniestro es uno de los más graves registrados en los últimos años en Perú, un país donde los accidentes de carretera son frecuentes debido al exceso de velocidad, la imprudencia al volante y la compleja geografía del territorio andino.

En 2018, un hecho similar ocurrido cerca del mismo punto dejó 44 muertos y el año pasado, las autoridades peruanas reportaron 3.173 fallecidos por accidentes de tránsito, pese a los esfuerzos por reforzar los controles en las vías.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Estados Unidos

Para mantener subsidios de salud, republicanos piden mayores restricciones sobre el aborto en los Estados Unidos

Artistas

Murió un famoso influencer en medio de un trágico accidente: tenía una hija de tan solo 6 años

El Salvador

HRW denuncia torturas y abusos a migrantes venezolanos en megacárcel de El Salvador

Otras Noticias

Corte Suprema de Justicia

Detalles inéditos sobre el allanamiento a la vivienda de Armando Benedetti en Barranquilla

La FM reveló detalles clave sobre esta propiedad ubicada en Lagos de Caujaral.

Fútbol Profesional Colombiano

Así se transmitirá la última fecha de la Liga Betplay 2025-II: se definen los cuadrangulares

Conozca por cuáles señales se transmitirán los duelos más llamativos de la última jornada del todos contra todos.

Dian

Dian abre convocatoria con 1.990 empleos: requisitos, niveles y cómo postularse

Yeferson Cossio

Yeferson Cossio dio detalles de su colaboración junto a Camilo Cifuentes: esto harán juntos

Contenido Patrocinado

Nosotras, la marca que rompe los tabúes sobre el cuerpo femenino, fue doblemente premiada en los Effie y TikTok Awards