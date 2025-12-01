37 personas murieron y otras 24 resultaron heridas en accidente de bus en la vía Panamericana

Una tragedia sacudió en la madrugada del miércoles, 12 de noviembre, a pasajeros y conductores de la vía Panamericana que atraviesa Colombia y otros 13 países para conectar la Patagonia con Alaska.

Un autobús interprovincial con más de 60 pasajeros cayó a un abismo de unos 200 metros tras chocar de frente con una camioneta en la vía Panamericana, a la altura del kilómetro 780, en Arequipa. El accidente dejó al menos 37 personas muertas y 24 heridas, según confirmaron las autoridades regionales.

“Tenemos una cifra de 37 fallecidos (…) además de 24 heridos”, declaró a la AFP Walther Oporto, gerente regional de Salud de Arequipa y advirtió que el número de víctimas podría aumentar debido a la gravedad de algunos heridos.

Autoridades siguen trabajando en el rescate:

El vehículo, de la empresa Llamosas, había partido la noche del martes desde la localidad de Chala, en la provincia de Caravelí, Perú, con destino a la ciudad de Arequipa. De acuerdo con reportes de prensa, tras el impacto con una camioneta pick up, el autobús se precipitó al vacío y terminó a orillas de un río.

Las tareas de rescate se extendieron durante varias horas debido a la dificultad del terreno. “El rescate de los heridos fue muy difícil debido al terreno rocoso”, explicó el portavoz de bomberos Jack Páez, que lamentó la magnitud del siniestro: “Es muy lamentable este accidente que enluta a muchas familias. Hay personas mayores y niños entre los heridos”.

La empresa de transporte confirmó que el conductor del autobús falleció, mientras el chofer de la camioneta sobrevivió y fue detenido por las autoridades. “Se harán las diligencias que correspondan para determinar su responsabilidad en el accidente”, informó la Fiscalía de Arequipa a través de sus redes sociales.

Perú es un país especialmente propenso a los accidentes de tránsito en carretera:

En el lugar, unas 30 unidades de la Policía Nacional y del Cuerpo de Bomberos trabajaron conjuntamente en la evacuación de heridos y recuperación de cuerpos, de acuerdo con un comunicado del Ministerio del Interior. Testigos relataron que un sacerdote llegó hasta el sitio para orar junto a los cuerpos de las víctimas, alineados a la orilla del río.

El siniestro es uno de los más graves registrados en los últimos años en Perú, un país donde los accidentes de carretera son frecuentes debido al exceso de velocidad, la imprudencia al volante y la compleja geografía del territorio andino.

En 2018, un hecho similar ocurrido cerca del mismo punto dejó 44 muertos y el año pasado, las autoridades peruanas reportaron 3.173 fallecidos por accidentes de tránsito, pese a los esfuerzos por reforzar los controles en las vías.