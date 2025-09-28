CANAL RCN
Más de 200.000 personas tuvieron que ser evacuadas por tifón Bualoi en Vietnam

En lo que va del 2025, más de 100 personas murieron o desaparecieron en desastres naturales registrados en el país asiático.

Foto: AFP
septiembre 28 de 2025
08:21 a. m.
Con vientos sostenidos de hasta 130 kilómetros por hora, el tifón Bualoi avanza sobre el mar con dirección a la costa central de Vietnam, donde se espera que toque tierra este domingo a las 19:00 hora local (12:00 GMT), según reportes de la agencia meteorológica nacional. Ante su inminente llegada, el país ha activado una extensa operación de evacuación, que afectará a más de 250.000 personas en zonas costeras vulnerables.

La región central de Vietnam, reconocida por su producción siderúrgica, se prepara para recibir el impacto directo del fenómeno. En la ciudad de Danang, más de 210.000 habitantes deberán ser evacuados, mientras que en Hue se movilizará a otros 32.000. En Ha Tinh, un importante centro industrial del país, las autoridades han dispuesto el traslado de más de 15.000 personas a escuelas y centros médicos adaptados como refugios temporales.

Dos mujeres fueron arrestadas por esperar el tifón 'Ragasa' para tomarse una foto junto a un menor de edad
Dos mujeres fueron arrestadas por esperar el tifón 'Ragasa' para tomarse una foto junto a un menor de edad

117.000 militares supervisarán los procesos de evacuación:

La respuesta nacional ha incluido el despliegue de unos 117.000 militares encargados de apoyar en las labores de evacuación y asistencia. Además, se ordenó el cierre preventivo de cuatro aeropuertos locales y se ha llamado de vuelta a puerto a todas las embarcaciones pesqueras que se encontraban en la ruta del tifón.

Bualoi ya dejó una estela de destrucción en Filipinas, donde provocó la muerte de al menos 11 personas. En Vietnam, la preocupación crece entre la población. Nguyen Cuong, un joven residente de Ha Tinh, dijo a l agencia de noticias AFP: “Me siento un poco ansioso, pero tengo esperanza de que todo estará bien. Todos estuvimos a salvo después del reciente tifón Kajiki, espero que esta vez sea igual o menos severo.”

Las contundentes imágenes del impacto por el supertifón ‘Ragasa’ en Taiwán
Las contundentes imágenes del impacto por el supertifón ‘Ragasa’ en Taiwán

En lo que va del 2025, más de 100 personas murieron o desaparecieron en desastres naturales registrados en Vietnam:

Las autoridades locales insisten en que el cambio climático está intensificando la fuerza de estos fenómenos. Los científicos advierten que el calentamiento global, impulsado por la actividad humana, está alimentando tormentas cada vez más violentas. En lo que va del año, más de 100 personas han muerto o desaparecido en Vietnam como consecuencia de desastres naturales, de acuerdo con cifras del Ministerio de Agricultura.

Mientras el país se prepara para resistir otro evento climático extremo, las evacuaciones y medidas preventivas continúan a contrarreloj en busca de minimizar el impacto del tifón.

