Las contundentes imágenes del impacto por el supertifón ‘Ragasa’ en Taiwán

El tifón ‘Ragasa’ ha llegado a ser catalogado como la tormenta más fuerte del planeta en lo que va del año por lo que sus estragos ya han generado la evacuación a más de dos millones de personas ya que, durante el pasado miércoles, el fenómeno arrasó con islas remotas de filipinas y regiones montañosas en Taiwán.

Impacto del supertifón ‘Ragasa’

Según informaron las autoridades internacionales, al menos 17 personas han muerto en el este de Taiwán tras el paso de este supertifón que ha cruzado desde el Mar de China Meridional. El gobierno manifestó que el desbordamiento del lago barrera liberó aproximadamente 60 millones de toneladas de agua, deslizamientos de tierra, inundaciones y olas enormes.

Así mismo, portavoces internacionales dieron a conocer que las autoridades emitieron múltiples advertencias sobre los riesgos que se podrían generar a raíz del desbordamiento de este lago. No obstante, el agua arrasó con las calles de Yangjiang por lo que esto llevó a los habitantes a refugiarse en las plantas altas de los edificios mientras los primeros pisos se inundaban.

En las imágenes se observa también su paso por el centro financiero de Hong Kong en donde la contundencia de los vientos, que alcanzaron ráfagas máximas de 168 kilómetros, y que derribaron árboles, andamios de los edificios, entre otros objetos que se encontraban en las calles.

Los fuertes vientos han llevado a que se emitan nuevas alertas máximas de huracán por lo que actualmente escuelas, comercio, medios de transporte, zonas públicas y el aeropuerto se encuentran cerradas.

RELACIONADO Desde Venezuela le respondieron a Donald Trump por burlarse de la Milicia Bolivariana

Otras ciudades se preparan para la llegada del supertifón

Las ciudades que se encuentran a lo largo de la costa sur de China también se encuentran preparándose para los contundentes impactos de este supertifón. De esta manera, las autoridades implementaron medidas para proteger a la población de las marejadas ciclónicas y los grandes deslizamientos de tierra.