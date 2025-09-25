Dos mujeres fueron arrestadas por esperar el tifón 'Ragasa' para tomarse una foto junto a un menor de edad

Pese a la declaratoria de alerta máxima emitida por del Observatorio de Hong Kong durante el paso del súper tifón ‘Ragasa’, dos mujeres decidieron esperar junto al rompeolas de Ap Lei Chau para encontrarse de frente con la que expertos han declarado la tormenta más grande del año.

Su propósito no era otro que tomarse una selfie junto a un niño, mientras las ráfagas huracanadas y el oleaje intenso golpeaban la costa.

En su busca de “likes”, ambas mujeres decidieron ignorar los riesgos por ráfagas de viento de hasta 160 km/h y olas que podrían desestabilizar y arrastrar, de un momento a otro, a varias personas.

Y, por tanto, fueron arrestadas bajo el cargo de “poner en peligro a un menor de edad”, luego de que compartieran un video de la supuesta “hazaña” en sus redes sociales.

¿Qué se sabe sobre el menor de edad?

De acuerdo con un portavoz oficial de la ciudad, “este tipo de conductas no solo arriesgan la vida de los menores, sino también la de los equipos de rescate que deben intervenir en caso de accidente”.

Motivo por el que reforzaron su llamado a la población para que se mantenga alejada de muelles, diques y pasos marítimos, mientras se da por superada la emergencia de ‘Ragasa’.

El menor, al igual que ambas infractoras, resultó ileso y se encuentra con su familia. Sin embargo, la tragedia por saltarse las recomendaciones de seguridad alcanzó a una mujer y su hijo, que se encuentran en estado crítico, tras ser arrastrados por la marea en el sector de Chai Wan.

Ragasa ha generado destrozos a su paso por Asia:

Dos millones de personas se han visto forzadas a dejar sus hogares durante el paso de Ragasa por Asia Oriental.

Islas remotas de las Filipinas e, incluso, regiones montañosas de Taiwan fueron cubiertas por las lluvias y alcanzadas por el mar y los fuertes vientos que, también, generaron pánico en el centro financiero de Hong Kong. Mientras, nuevas alertas por posibles sunamis mantienen en alerta a os pobladores del sureste en la china continental.