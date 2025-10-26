Tragedia en Argentina: bus de dos pisos cayó desde un puente, dejando 29 heridos y varios muertos

Un trágico accidente en la provincia de Misiones, al noreste de Argentina, dejó este domingo al menos nueve personas muertas y 29 heridas cuando un autobús de dos pisos cayó desde un puente hacia un arroyo, tras chocar de frente con un automóvil.

El siniestro ocurrió en la madrugada, en cercanías a la ciudad de Oberá, una zona fronteriza con Brasil y Paraguay. Según explicó el ministro de Gobierno de Misiones, Marcelo Pérez, “hay nueve fallecidos”, mientras que el ministro de Salud provincial, Héctor González, confirmó “29 heridos”.

Fuentes policiales informaron a la AFP que dos de los heridos fueron trasladados a hospitales de mayor complejidad en Posadas, la capital provincial, debido a la gravedad de sus lesiones. Los rescatistas trabajaron durante varias horas para liberar a los pasajeros atrapados entre los restos del vehículo.

Autoridades no han logrado establecer cuántas personas viajaban en los vehículos accidentados:

El impacto entre el autobús y el automóvil fue tal, que el vehículo de dos pisos perdió el control, rompió las defensas metálicas del puente y cayó varios metros hasta el lecho del arroyo. El conductor del automóvil se encuentra entre las víctimas fatales. Además, una mujer fue hallada muerta sobre la ruta, aunque todavía no se ha determinado si viajaba en alguno de los vehículos o se encontraba en la zona cuando ocurrió la colisión.

La tragedia tuvo lugar en pleno día de elecciones legislativas nacionales en Argentina. La zona de la ruta 14 fue completamente restringida para facilitar las tareas de rescate y peritaje.

Las autoridades continúan trabajando en la identificación de las víctimas, ya que la empresa de transporte no contaba con una lista completa de pasajeros. El servicio interprovincial permitía ascensos y descensos en distintas paradas, lo que dificulta establecer cuántas personas viajaban exactamente en el autobús al momento del accidente.