La peligrosa moda de TikTok de tapar la boca con cinta para roncar que pone en riesgo la respiración

La promesa de una noche de sueño reparador y libre de ronquidos ha impulsado una tendencia peligrosa en redes sociales: el "mouth taping" o sellado bucal con cinta adhesiva.

Esta práctica, que se ha vuelto viral en plataformas como TikTok, está siendo categóricamente desaconsejada por la comunidad médica.

Los especialistas advierten que, lejos de ser una solución simple, puede acarrear serios riesgos para la salud.

La idea detrás de esta moda es forzar al durmiente a respirar exclusivamente por la nariz.

Si bien es cierto que la respiración nasal es la más eficiente, ya que ayuda a filtrar, calentar y humidificar el aire, tapar la boca no es la manera segura de corregir un problema de respiración nocturna.

Los médicos enfatizan que la respiración bucal es, a menudo, un mecanismo de emergencia del cuerpo.

¿Cómo puede la cinta empeorar un trastorno del sueño?

El principal peligro del mouth taping radica en su potencial para agravar la apnea obstructiva del sueño (AOS), un trastorno grave en el que la persona deja de respirar repetidamente mientras duerme.

Las personas que sufren de AOS a menudo dependen de abrir la boca para tomar aire cuando su vía aérea se colapsa. Al eliminar esta ruta de escape, se corre el riesgo de una peligrosa disminución de la oxigenación.

Expertos en otorrinolaringología y medicina del sueño han lanzado una alerta clara: si se tiene una obstrucción nasal preexistente (por alergias, un resfriado o un tabique desviado), sellar la boca puede provocar una sensación de asfixia o despertar con ansiedad.

En casos extremos, y aunque sean poco frecuentes, si una persona sufre de reflujo gastroesofágico o náuseas, tener la boca sellada incrementa el riesgo de aspiración, lo que puede tener consecuencias muy graves.

Además, los riesgos más comunes y menos dramáticos incluyen la irritación de la piel por el adhesivo y la interrupción continua del sueño. Esto último empeora el descanso en lugar de mejorarlo, creando un ciclo vicioso de fatiga y sueño de mala calidad.

¿Qué debe considerar antes de seguir una moda de TikTok?

La aparición de ronquidos crónicos o la respiración bucal no son solo un inconveniente; son síntomas que requieren la evaluación de un especialista.

La solución no está en un truco de redes sociales, sino en un diagnóstico médico profesional. El consejo unánime de los expertos es realizar una prueba de sueño para identificar la causa real del problema.

En lugar de recurrir a la cinta, el tratamiento comprobado puede incluir soluciones como:

Cambios de postura al dormir (evitar dormir boca arriba).

Uso de tiras nasales para mejorar el flujo de aire.

Dispositivos orales recetados.

En casos de apnea moderada a severa, el uso de una máquina CPAP.

Recuerde que más del 40% de los hombres adultos y cerca de una cuarta parte de las mujeres roncan habitualmente. Es un problema común y tratable.