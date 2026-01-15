Cayó red que sacaba cocaína de Colombia para llevarla hasta España: incautaron toneladas y armas

La Policía Nacional de España anunció el desmantelamiento de una importante red criminal vinculada al llamado cartel de los Balcanes.

La estructura, según las autoridades, se dedicaba al transporte de cocaína desde Colombia hacia territorio español, una ruta que convierte a España en uno de los principales puntos de entrada de la droga sudamericana a Europa.

El operativo permitió desarticular tres organizaciones criminales que operaban de manera coordinada y que estaban enfocadas en la introducción de grandes alijos de cocaína.

De acuerdo con el comunicado oficial, la operación culminó con la detención de 30 personas y la incautación de 2.475 kilogramos de cocaína.

Durante el despliegue policial también se decomisaron varias armas, halladas en el marco de 19 registros realizados en diferentes puntos, como parte de la ofensiva contra la red criminal.

¿Cómo los descubrieron?

La investigación se remonta a finales de 2024, cuando las autoridades lograron interceptar un vehículo en Andalucía, en el sur de España, que transportaba 88 kilogramos de cocaína.

Ese hallazgo fue clave para abrir una línea de investigación que permitió a los agentes profundizar en el funcionamiento de la estructura y establecer el rol específico que cumplía cada uno de los tres grupos que la integraban.

Según precisó la Policía Nacional, las organizaciones utilizaban en alta mar la técnica conocida como “drop off”.

Este método consiste en arrojar fardos con cocaína al mar para que posteriormente sean recogidos por embarcaciones más pequeñas, una modalidad empleada para dificultar la detección directa de los cargamentos y fragmentar el traslado de la droga.

¿Quiénes son los del Cartel de los Balcanes?

Las autoridades explicaron que, desde hace varios años, grupos criminales procedentes de los Balcanes se han especializado en el transporte y la distribución de cocaína en Europa, consolidando redes logísticas que operan a gran escala y que aprovechan rutas marítimas internacionales.

En el caso de España, la Policía recordó que las operaciones antidroga son recurrentes, debido a su posición estratégica como puerta de entrada de la cocaína sudamericana al continente europeo.

En ese contexto, este operativo se suma a otros golpes recientes contra el narcotráfico. De hecho, apenas el lunes anterior, las autoridades españolas habían informado sobre la mayor incautación de cocaína en alta mar registrada en su historia, con cerca de diez toneladas decomisadas y 13 personas detenidas.