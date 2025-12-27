Grave accidente: autobús cayó a un barranco de 75 metros y dejó 15 muertos en Guatemala

Este viernes 26 de diciembre, en Guatemala, un autobús con pasajeros cayó a un profundo barranco en la carretera Interamericana, en el occidente del país

El accidente ocurrió en un tramo conocido por su geografía accidentada y dejó un saldo fatal de al menos 15 personas muertas y cerca de 20 heridas.

Autobús cayó a un barranco de 75 metros y dejó 15 muertos en Guatemala

De acuerdo con los reportes entregados por los organismos de socorro, el accidente se registró cuando un autobús de pasajeros se precipitó a un barranco en el kilómetro 174 de la Ruta Interamericana, en un sector conocido como la cumbre de Alaska, en el departamento occidental de Totonicapán.

El portavoz de los bomberos voluntarios, Leandro Amado, confirmó desde el lugar de la emergencia que "son 15 personas fallecidas en este accidente de tránsito” y que alrededor de 20 personas resultaron heridas y fueron trasladadas a hospitales cercanos para recibir atención médica.

Según el balance oficial, entre las víctimas mortales se encuentran once hombres, tres mujeres y un menor de edad.

Los cuerpos de los fallecidos fueron colocados a la orilla de la carretera mientras avanzaban las diligencias de rescate, atención de heridos y levantamiento de las víctimas.

¿Qué se sabe del autobús que se accidentó en Guatemala y terminó cayendo a un abismo?

El autobús involucrado cubría la ruta extraurbana Sinaloa, que conecta la Ciudad de Guatemala con el departamento de San Marcos, una zona fronteriza con México.

Por causas que no han sido determinadas, el vehículo salió de la vía y cayó por un barranco de aproximadamente 75 metros de profundidad, quedando completamente destruido.

En imágenes se observa a rescatistas, bomberos, policías, soldados y civiles trabajando de manera conjunta para intentar sacar a las personas atrapadas entre los hierros retorcidos del autobús, en medio de un complejo operativo de emergencia.

Cabe recordar que, en febrero pasado, un autobús de pasajeros cayó a un barranco en el ingreso norte de la Ciudad de Guatemala, dejando un saldo de 54 personas muertas.

Tras esa tragedia, el presidente Bernardo Arévalo aprobó un seguro obligatorio para vehículos motorizados. Sin embargo, la medida fue suspendida luego de fuertes protestas de los transportistas.

Finalmente, en relación con el accidente ocurrido en Totonicapán, la Dirección General de Transportes (DGT) informó en un comunicado publicado en su cuenta en la red social X que el autobús operaba “con permiso temporal y seguro obligatorio vigentes”, razón por la cual señaló que “las víctimas deben ser cubiertas por este seguro”.