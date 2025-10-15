CANAL RCN
Internacional

VIDEO | Abuelitos abrazados en el techo de su casa sobrevivieron a devastadoras inundaciones en México

En medio de la destrucción que dejaron las lluvias en Veracruz, la imagen de dos ancianos abrazados sobre el techo de su casa inundada conmovió al mundo.

VIDEO | Abuelitos abrazados en el techo de su casa sobrevivieron a devastadoras inundaciones en México
Foto: captura de video.

Noticias RCN

octubre 15 de 2025
09:25 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La historia de Hilario Reynosa y Elodia Reyes, dos adultos mayores que se aferraron uno al otro en la cúpula del techo de su casa completamente destruida en Veracruz, México, estremeció al mundo.

La noche del pasado jueves 9 de octubre, las lluvias que azotaron el este y centro de México convirtieron su hogar en escombros.

La pareja de abuelitos, durante la emergencia alcanzó a subir al techo de su casa antes de que el río desbordado la acabara por completo.

Las impactantes imágenes que dejan las inundaciones en México tras varios días de fuertes lluvias
RELACIONADO

Las impactantes imágenes que dejan las inundaciones en México tras varios días de fuertes lluvias

Abuelito relató cómo lograron salvarse de las inundaciones

“Agárrate de mi pescuezo para poder salir”, le dijo Hilario a su esposa cuando el agua comenzó a subir.

La puerta estaba bloqueada por los muebles arrastrados por la corriente. No había escapatoria. Solo quedaba trepar y resistir.

Desde lo alto de su techo, con el agua a la altura de las caderas, pasaron horas abrazados, pidiendo auxilio entre la oscuridad y el sonido implacable del río.

Un video grabado por vecinos los muestra temblando, aferrados uno al otro, en lo que se convirtió en una de las imágenes más poderosas de esperanza y amor que dejó la tragedia.

Mi esposa se agarró de mi pescuezo y salimos... ahí amanecimos, ella pidiendo auxilio.

Con miedo a las infecciones, víctimas de lluvias en México claman por ayuda
RELACIONADO

Con miedo a las infecciones, víctimas de lluvias en México claman por ayuda

El rescate de los abuelos que sobrevivieron abrazados

Horas después, en una lancha de remos los abuelitos fueron rescatados.

“Nos llevó a su casa, nos dio comida. ¡Una señora tan buena!”, cuentó Elodia con gratitud. Mientras su esposo dijo: “A veces no sabes quiénes son, pero hay gente de buen corazón. Eso es lo bonito”.

Su vivienda quedó completamente destruida por el agua. Lo poco que habían construido durante años desapareció bajo el lodo.

Hoy viven en casa de un vecino que los acogió.

Por momentos, creyó que perdería a su esposa. “Él sabe nadar; yo no”, relató ella. Fue su fortaleza, dice, la que los mantuvo con vida. Hilario trabajó como pescador y albañil durante décadas; su cuerpo curtido por el sol y el esfuerzo fue su escudo contra la corriente.

Lo más importante era la vida de los dos.

La historia de estos dos sobrevivientes, bautizados en redes como “los abuelitos de Poza Rica”, se ha convertido en símbolo de esperanza y resistencia humana.

Mejor amigo de Regio Clown dio reveladoras pistas sobre la muerte de B-King en México
RELACIONADO

Mejor amigo de Regio Clown dio reveladoras pistas sobre la muerte de B-King en México

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Estados Unidos

Ejecutan en Misisipi a un hombre por violación y asesinato: tercera pena de muerte en EE. UU. esta semana

Guatemala

Destituyen en Guatemala a la cúpula de seguridad tras fuga masiva de pandilleros

Venezuela

Trump considera atacar por tierra a los cárteles de Venezuela: "Ya tenemos bajo control el mar"

Otras Noticias

Mundial Sub 20

VIDEO | Así se burló Argentina de Colombia tras ganar la semifinal del Mundial Sub-20

Argentina desató la polémica tras vencer a Colombia en la semifinal del Mundial Sub-20. Los jugadores celebraron con canción de Rayan Castro.

Resultados lotería

Resultado loterías de Manizales, Valle y Meta del miércoles, 15 de octubre de 2025

Entre las tres loterías entregaban casi 10 mil millones de pesos como premio mayor. Estos fueron los números ganadores de hoy 15 de octubre.

Cuidado personal

¿Cómo identificar a una persona insegura? Esto dice la psicología

Bogotá

Sellan bodega clandestina de morcilla en Kennedy por insalubridad y reincidencia

Salud mental

Conferencia de Marian Rojas Estapé en Bogotá: fechas, entradas y detalles del evento