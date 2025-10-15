VIDEO | Abuelitos abrazados en el techo de su casa sobrevivieron a devastadoras inundaciones en México

La historia de Hilario Reynosa y Elodia Reyes, dos adultos mayores que se aferraron uno al otro en la cúpula del techo de su casa completamente destruida en Veracruz, México, estremeció al mundo.

La noche del pasado jueves 9 de octubre, las lluvias que azotaron el este y centro de México convirtieron su hogar en escombros.

La pareja de abuelitos, durante la emergencia alcanzó a subir al techo de su casa antes de que el río desbordado la acabara por completo.

Abuelito relató cómo lograron salvarse de las inundaciones

“Agárrate de mi pescuezo para poder salir”, le dijo Hilario a su esposa cuando el agua comenzó a subir.

La puerta estaba bloqueada por los muebles arrastrados por la corriente. No había escapatoria. Solo quedaba trepar y resistir.

Desde lo alto de su techo, con el agua a la altura de las caderas, pasaron horas abrazados, pidiendo auxilio entre la oscuridad y el sonido implacable del río.

Un video grabado por vecinos los muestra temblando, aferrados uno al otro, en lo que se convirtió en una de las imágenes más poderosas de esperanza y amor que dejó la tragedia.

Mi esposa se agarró de mi pescuezo y salimos... ahí amanecimos, ella pidiendo auxilio.

El rescate de los abuelos que sobrevivieron abrazados

Horas después, en una lancha de remos los abuelitos fueron rescatados.

“Nos llevó a su casa, nos dio comida. ¡Una señora tan buena!”, cuentó Elodia con gratitud. Mientras su esposo dijo: “A veces no sabes quiénes son, pero hay gente de buen corazón. Eso es lo bonito”.

Su vivienda quedó completamente destruida por el agua. Lo poco que habían construido durante años desapareció bajo el lodo.

Hoy viven en casa de un vecino que los acogió.

Por momentos, creyó que perdería a su esposa. “Él sabe nadar; yo no”, relató ella. Fue su fortaleza, dice, la que los mantuvo con vida. Hilario trabajó como pescador y albañil durante décadas; su cuerpo curtido por el sol y el esfuerzo fue su escudo contra la corriente.

Lo más importante era la vida de los dos.

La historia de estos dos sobrevivientes, bautizados en redes como “los abuelitos de Poza Rica”, se ha convertido en símbolo de esperanza y resistencia humana.