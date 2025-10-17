CANAL RCN
Colombia Video

VIDEO | Vándalos atacaron a policías con flechas, artefactos, bengalas, piedras y palos en la calle 26

Cuatro uniformados resultaron heridos tras se impactados por flechas en sus extremidades, muy cerca de la Embajada de EE. UU. en el occidente de Bogotá.

Noticias RCN

octubre 17 de 2025
08:01 p. m.
Fue muy delicada la situación que se presentó la tarde de este 17 de octubre frente a la Embajada de Estados Unidos, en el occidente de Bogotá. Decenas de indígenas y otros manifestantes protagonizaron graves disturbios.

Los atacantes usaron arcos y flechas indígenas e hirieron a cuatro policías que trataban de controlar la situación de orden público que se presentaba en la calle 26.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, calificó el hecho como un intento de homicidio.

Graves ataques con flechas y artefactos peligrosos contra policías

Las imágenes evidenciaron a los vándalos usando artefactos, bengalas, piedras y todo tipo de elementos contra la fuerza pública, por lo que el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, ordenó la intervención del antiguo ESMAD.

Lo que se conoce es que los vándalos se pusieron una cita sobre las 3:00 de la tarde en diferentes puntos de la calle 26 y de esa manera su objetivo era llegar a las inmediaciones de la Embajada de Estados Unidos para comenzar la ola de violencia.

Algunos encapuchados y miembros de la Guardia Indígena utilizaron flechas, elementos incendiarios y contundentes para vandalizar.

El servicio de Transmilenio también estuvo suspendido por varias horas. 122.000 usuarios resultaron afectados únicamente en la calle 26. Después de las 6:00 p.m. fue habilitado por el carril mixto y también del exclusivo de TM.

Ministro de Defensa calificó ataques a policías como intento de homicidio

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, dijo que el gobierno no va a tolerar ningún acto de violencia en contra de la fuerza pública.

Aseguró que esto no es una manifestación, sino un intento de homicidio y que los responsables materiales e intelectuales que promueven estas movilizaciones van a ser capturados.

Entretanto, el alcalde mayor de Bogotá dijo que cada vez que haya hechos de violencia va a autorizar la intervención por parte de la fuerza pública, pues para evitar todos estos desmanes.

Son cinco días los que completan al menos 1700 indígenas en Bogotá. Están reclamando al gobierno tierras y seguridad en sus zonas.

En estos días de manifestaciones han causado bloqueos de vías, tomas de identidades del Estado y de un portal de Transmilenio. Aunque son legítimos sus reclamos, las acciones violentas que afectan a millones de personas son las que definitivamente no se pueden tolerar.

