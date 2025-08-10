CANAL RCN
Internacional Video

Tercera jornada de negociaciones entre Israel y Hamás en Egipto: se espera posible cese de hostilidades

El objetivo principal es lograr un alto al fuego en la Franja de Gaza, con la participación de una delegación estadounidense en las conversaciones.

Noticias RCN

octubre 08 de 2025
01:45 p. m.
Las conversaciones diplomáticas en Sharm el-Sheikh entraron en su tercera jornada este miércoles, con señales de avance hacia un posible cese de hostilidades entre el Estado de Israel y el grupo terrorista Hamás.

En las negociaciones participan altos representantes de Egipto y Turquía, incluyendo los jefes de sus servicios de inteligencia, así como el primer ministro y jefe de la diplomacia de Catar.

Acuerdo sobre Gaza podría definirse en las próximas 48 horas

También está presente un equipo negociador de Estados Unidos encabezado por el enviado especial para Oriente Medio, Steve Witkoff.

Desde Turquía, fuentes oficiales destacaron progresos en el diálogo que podrían culminar este mismo día con un acuerdo para detener los enfrentamientos.

Familiares de rehenes secuestrados por Hamás esperan liberación

El grupo Hamás, que se mantiene optimista frente al desarrollo de las conversaciones, confirmó que ha intercambiado una lista de nombres con Israel como parte del proceso de negociación.

Por su parte, el ministro de Seguridad Nacional de Israel expresó: "Solo rezo para que nuestro primer ministro permita una victoria completa en Gaza. Devolvamos a los rehenes y obtengamos una victoria completa".

Por su parte, el ministro de Seguridad Nacional de Israel expresó su esperanza de que las liberaciones acordadas se ejecuten pronto.

Desde la frontera con Gaza, familias afectadas por el ataque terrorista de hace dos años expresan su deseo de paz, pero insisten en la liberación de los rehenes y en su derecho a la defensa. Una residente comentó: "Lo que nos queda es el optimismo y la esperanza como familia, como principales asesores. Es lo último que puedes perder".

