Esperanza y expectativa por la firma de la primera fase del acuerdo entre Israel y Hamás

Israel y Hamás se alistan para firmar la primera fase del acuerdo que podría poner fin a la guerra en Gaza, que deja más de 65.000 personas muertas desde octubre de 2023.

En el enclave palestino, en Tel Aviv y el resto del mundo hay esperanza y expectativa por lo que podría venir luego de que las partes aceptaran la primera fase del plan propuesto por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que consiste en la liberación de todos los rehenes en manos de Hamás y el retiro de tropas de Israel de Gaza.

Se espera que este 9 de octubre se firme ese acuerdo en El Cairo, para dar inicio al intercambio de rehenes por prisioneros palestinos.

Esperanza en Israel y Palestina frente al acuerdo

La noticia del avance llegó por sorpresa para todos, tras dos años de una guerra cruel que ha dejado pérdidas humanas para ambos bandos y una crisis humanitaria sin precedentes en la Franja de Gaza.

En Tel Aviv, poco a poco, las familias empezaron a llegar a la plaza de los secuestrados. Allí agradecieron a Trump, quien tomó el protagonismo en estas negociaciones al presionar y proponer un acuerdo de 20 puntos, muchos sin un panorama claro para su ejecución.

La mayor expectativa se enfoca en la reunión del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, con su gabinete de gobierno para aprobar los puntos. Esto incluye la liberación de prisioneros palestinos y el retiro del ejército de Israel de Gaza.

Según Trump, el proceso de liberación de los rehenes iniciaría el próximo lunes 13 de octubre, por lo que los hospitales de Israel se alistan para recibirlos.

Europa acogió con satisfacción el acuerdo

Líderes europeos acogieron con satisfacción y esperanza los avances en el acuerdo de paz entre Hamás e Israel, que significaría el cese al fuego inmediato y el regreso de los secuestrados.

Además, han ofrecido su ayuda para que dicho acuerdo persista y para entregar la ayuda humanitaria que urge en Gaza.

Reino Unido, Alemania, Francia, España y la jefatura de la Unión Europea se pronunciaron sobre la histórica noticia.

¿Qué pasará tras este primer paso en el acuerdo?

Luis María Lozano, analista y experta en derecho internacional, aseguró en diálogo con Noticias RCN que los 20 puntos de Trump son apenas un “esbozo del plan que se tiene para Gaza”, y agregó que es complejo que se pueda alcanzar tan rápido aplicar la totalidad del acuerdo.

La experta agregó que los puntos más difíciles en la negociación tienen que ver con la exclusión política de Hamás en Gaza y la falta de una solución concreta para la coexistencia de los dos estados.

Mientras no se aborde esa cuestión central, va a ser difícil hablar de una solución que perdure en el tiempo.

Sobre un posible reconocimiento con el Nobel de Paz a Donald Trump, Lozano afirmó que el mandatario estaba buscando protagonismo con la negociación para poner fin a un conflicto histórico en el Medio Oriente.

Más allá de eso, es el protagonismo personal que Trump está buscando al liderar esta negociación.