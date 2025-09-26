Agentes abandonaron los perros mascota de migrante al que detuvieron en los EE. UU.

En el abandono de dos animales de compañía terminó la redada que oficiales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) realizaron a las afueras de un centro para jornaleros de la ciudad de Pomona, en el estado de California.

En medio del operativo fueron capturado Fernando Salazar que, enseñándole una cicatriz de una reciente cirugía abdominal a los agentes del ICE trató de evitar su detención.

En un video publicado en redes sociales, hace unos días, informó que “desgraciadamente” su esposa “murió al mes y medio” de someterse a la intervención” y, aunque las cuentas no daban espera, no podía trabajar.

La directora del centro para jornaleros de Pomona, Claudia Bautista, explicó a Telemundo que le habían “reconstruido” el estomago y, por tanto, había estado pidiendo ayudas en plataformas digitales.

Sus dos perros de compañía fueron abandonados por ICE:

Los agentes enmascarados decidieron ignorar el estado tan precario de Fernando y efectuaron su captura, pero no contentos, como se aprecia en el video de la redada, dejaron abandonados a sus perros mascota.

Los animales quedaron amarrados a la camioneta de Fernando, en el área de parqueo del centro para jornaleros. Y, de momento, se desconoce si fueron acogidos por alguno de sus compañeros.

Junto a él, se sabe que otros dos trabajadores fueron detenidos, incluyendo a uno que trató de huir, pero fue alcanzado en una calle aledaña.

Dos niños también fueron abandonados, a su suerte, por agentes del ICE:

Días antes, en Chicago, se registró un caso similar en el que agentes del ICE dejaron abandonados al interior de una camioneta, en plena carretera, a dos niños, cuyos padres fueron detenidos al no tener resulta su situación migratoria.

Familiares de los menores llegaron al lugar para recogerlos, pero, en video, quedó registrado el operativo, que generó nuevos cuestionamientos contra las acciones del servicio de inmigración.