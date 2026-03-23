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Agentes de ICE fueron desplegados en 13 aeropuertos de Estados Unidos por escasez de personal de seguridad

Trump advirtió que enviará a la Guardia Nacional si persisten demoras y largas filas en terminales aéreas tras cierre parcial del gobierno.

Noticias RCN

marzo 23 de 2026
03:01 p. m.
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El despliegue de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) comenzó en al menos 13 aeropuertos de Estados Unidos, cumpliendo el anuncio del presidente Donald Trump ante la crisis de personal que afecta al sistema de seguridad aeroportuaria del país.

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La medida responde a las extensas filas y demoras que enfrentan los viajeros en múltiples terminales.

El aeropuerto de Atlanta ejemplifica la situación crítica que atraviesan las terminales aéreas estadounidenses. La escasez de personal de la Administración de Seguridad del Transporte (TSA) ha generado retrasos significativos en los procesos de control, obligando al gobierno a recurrir a agentes de inmigración para cubrir las funciones básicas de seguridad.

¿Qué función tendrán los agentes de ICE en los aeropuertos?

Los agentes de ICE desplegados tendrán como función principal apoyar el control de seguridad en las terminales aéreas.
Siguiendo instrucciones del mandatario, los uniformados no deben cubrir sus rostros durante sus operaciones. Sin embargo, esta presencia ha generado inquietud entre algunos viajeros.

Además, el presidente Trump no descartó escalar las medidas de seguridad si la situación persiste.

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Quiero agradecer a ICE porque intervinieron con tanta contundencia. Lo harán muy bien y si eso no es suficiente, desplegaría a la Guardia Nacional. No vamos a permitir que los demócratas destruyan nuestro país.

Cierre de gobierno sería la causa de la crisis

La crisis tiene su origen en el cierre parcial del gobierno, que ha dejado a la Administración de Seguridad del Transporte sin los fondos necesarios para operar con normalidad. Esta situación ha provocado una escasez de personal que alcanza el 38% en algunas terminales, falta de pagos a los empleados y renuncias masivas de trabajadores de TSA que han agravado el problema operativo en los aeropuertos del país.

La medida de emergencia implementada busca garantizar la continuidad de las operaciones aeroportuarias mientras se resuelve el impasse presupuestario que mantiene paralizada a la TSA.

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