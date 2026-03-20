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“Inaceptables”: México protesta por muerte de joven migrante bajo custodia del ICE

El gobierno mexicano advirtió que no escatimará en emplear recursos jurídicos y diplomáticos.

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AFP

marzo 20 de 2026
07:40 a. m.
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México denunció este jueves la muerte de otro de sus ciudadanos mientras se encontraba bajo custodia del Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE).

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El gobierno calificó como “inaceptables” estos decesos ocurridos en el marco de la política antimigratoria impulsada por el presidente Donald Trump.

El caso más reciente corresponde a Royer Pérez Jiménez, de 19 años, quien murió el 16 de marzo en un centro de detención del condado de Glades, Florida. Según ICE, el joven fue hallado inconsciente y sin responder, en lo que se presume fue un suicidio, aunque la causa oficial aún está bajo investigación.

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México exige investigación exhaustiva

La cancillería mexicana informó que su consulado en Miami visitó las instalaciones y solicitó informes para esclarecer los hechos.

Recordó que este fallecimiento se suma al de otros dos mexicanos reportados este año: un hombre de 48 años en California en marzo y otro de 34 años en Georgia en enero.

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Tercer fallecimiento de mexicanos en 2026

El gobierno mexicano advirtió que no escatimará en emplear recursos jurídicos y diplomáticos para defender los derechos de su comunidad en el exterior.

El año pasado, al menos 30 personas murieron en centros de detención migratoria en Estados Unidos, la cifra más alta desde 2004, cuando se creó ICE.

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