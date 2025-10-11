CANAL RCN
Internacional

Agresor podría enfrentar hasta 16 meses en prisión por escupir a mujer trans durante evento religioso

La víctima renunció a interponer acciones legales en contra del agresor o sus acompañantes.

Foto: Freepik
Noticias RCN

noviembre 10 de 2025
12:39 p. m.
A juicio fue en los últimos días un hombre que, en eventos ocurridos en noviembre del 2022, agredió a una mujer trans en la ciudad española de Almería.

A la salida de un evento religioso del partido Falange Española de las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista o Falange Española de las JONS, junto con otras personas de identidad desconocida, la interceptó para insultarla, agarrarla de la mano y escupirle en el rostro.

De acuerdo con el escrito de acusación, los votantes de Falange Española de las JONS se reunieron ese día para celebrar el 47º aniversario de la muerte del dictador Francisco Franco en cercanías al Convento de Las Claras.

¿Qué dicen desde la Fiscalía?

Según dijo el fiscal del caso a la agencia de noticias Europa Press, el acusado y su grupo de amigos abordaron a la víctima para "humillarla, menospreciarla y lesionar su dignidad debido a su condición de transexual".

No solo cuestionaron su presencia en el acto con frase como: "fuera travelos de la Falange", "¿qué hace un travelo en la Falange?", "¿qué haces en misa, cómo se te ocurre entrar en una iglesia?" o "¿cómo puede haber maricones en un partido católico?", también insistieron en referirse a ella con pronombres masculinos.

La Fiscalía pide una condena de 16 meses en prisión para el acusado:

En audiencia, la Fiscalía solicitó una condena de 16 meses en centro carcelario, a pesar de que la víctima desistió de presentar acciones legales en su contra o en contra el grupo de personas que lo acompañaban.

Desde el órgano judicial insistieron en que se trata de un delito de odio motivado por la identidad sexual de la joven, recogido en el artículo 510.1 del Código Penal español, que establece penas en prisión de hasta dos años y multas de doces meses en contra den quiénes lesionen la dignidad de personas con identidades diversas.

