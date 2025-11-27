Al menos 11 trabajadores murieron tras ser arrollados por un tren en Yunnan, China

Una tragedia sacudió este jueves al suroeste de China luego de que al menos 11 trabajadores ferroviarios perdieran la vida y otros dos resultaran heridos tras ser embestidos por un tren en la provincia de Yunnan, según informaron las autoridades locales.

Trágico accidente en China: tren arrolló a varios trabajadores

El accidente ocurrió en horas de la mañana en la estación Kunming Luoyang Town, donde un tren encargado de transportar equipos de monitoreo sísmico impactó contra un grupo de obreros que realizaba labores en la vía férrea.

De acuerdo con un comunicado emitido por la Oficina Ferroviaria de Kunming, la colisión se produjo mientras el tren avanzaba “con normalidad por una curva dentro de la estación”, momento en el cual los trabajadores ingresaron inesperadamente a la zona de las vías.

Tras conocerse el siniestro, las autoridades anunciaron que iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer cómo se desarrollaron los hechos y determinar posibles fallas en los protocolos de seguridad o de comunicación dentro del área de operación ferroviaria.

Mientras tanto, el tránsito ferroviario fue restablecido hacia el mediodía del jueves, y los dos obreros heridos se encuentran recibiendo atención médica.

El incidente vuelve a poner sobre la mesa las preocupaciones en torno a la seguridad industrial en China, un país donde este tipo de situaciones son recurrentes debido a regulaciones poco claras y a la aplicación insuficiente de estándares de protección laboral.

Grave incendio en Hong Kong ¿Qué se sabe?

Entretanto, este 26 de noviembre se registró un devastador incendio en un complejo residencial de ocho torres en Hong Kong que dejó al menos 75 muertos y más de 200 personas desaparecidas.

El fuego comenzó el miércoles en los andamios de bambú que rodeaban los edificios de 31 pisos del conjunto Wang Fuk Court, ubicado en Tai Po, mientras se realizaban renovaciones.

Los bomberos, que atendieron a 76 heridos, incluidos 11 de sus miembros, continúan este jueves las labores de búsqueda y control del incendio, que aún afecta varias torres. En medio de la emergencia, vecinos se organizaron para brindar apoyo a los afectados y a los rescatistas.

Las autoridades investigan las causas del siniestro y analizan la posible relación con los materiales altamente inflamables de los andamios y mallas protectoras.

Además, fueron detenidos tres hombres por presunta negligencia al dejar envoltorios de espuma en la zona.

El organismo anticorrupción inició una indagación sobre las obras realizadas en el complejo, y el jefe ejecutivo John Lee ordenó inspecciones inmediatas en otras urbanizaciones en remodelación.

Algunos residentes denunciaron que no sonaron las alarmas y relataron cómo tuvieron que alertar manualmente a sus vecinos mientras el fuego se propagaba rápidamente. Entre las víctimas hay dos ciudadanos indonesios que trabajaban como empleados domésticos.