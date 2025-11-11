Condenan a mujer china que estuvo detrás de gigantesco modelo que estafó a miles de personas

En las últimas horas, fue condenada una mujer que estuvo detrás de un esquema de estafa con bitcoins.

Zhimin Qian es llamada la reina de la riqueza. La justicia la condenó a 11 años y ocho meses de prisión por blanqueo de dinero. Su modelo de estafa afectó a 128 mil personas.

¿Cómo funcionaba la pirámide?

Las investigaciones se centraron en el periodo contemplado de 2014 a 2017. Resulta que orquestó un fraude conocido como Ponzi, el cual en teoría remunera a los inversores con fondos de los nuevos participantes. En pocas palabras, fue la mente de una pirámide.

Los rendimientos prometidos por la china eran de hasta 300%, algo que incentivaba a sus víctimas. Frecuentemente, las personas que caían en el engaño eran de pocos conocimientos financieros y con necesidades de dinero. Eran contactados por redes sociales o recomendaciones de conocidos.

Cabe mencionar que los engaños se hicieron en Tiajín. Después de 2017, Qian se mudó a Reino Unido. Sin embargo, la investigaron por la posesión y trasferencia de bienes producto del entramado.

Cómplice también fue condenado

Hasta su captura, esta mujer se apropió de 61 mil bitcoins, lo que en la conversión corresponde a más de 6.000 millones de dólares. Las autoridades aseguraron que se trató de la mayor incautación de bienes criminales en Europa.

Un aspecto clave es que ella no es la única persona detrás de la pirámide. Seng Hok Ling, un hombre de 47 años originario de Malasia, ya había sido condenado a cuatro años y 11 meses de prisión por blanqueo de capitales.

“Este resultado es fruto de siete años de investigación exhaustiva por parte de equipos especializados de toda la Policía Metropolitana. No cabe duda de que esta es una de las investigaciones de delitos económicos más grandes y complejas que jamás hayamos emprendido”, destacó el jefe del Comando de Delitos Económicos y Cibernéticos, Will Lyne.