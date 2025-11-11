Al menos 12 muertos deja atentado suicida frente a un juzgado en Pakistán

Al menos 12 personas murieron y 27 resultaron heridas en Islamabad por un atentado suicida frente a un tribunal.

El ministro del Interior, Mohsin Naqvi, informó que el agresor intentó entrar a pie en el edificio, pero detonó el artefacto en el exterior, cerca de un vehículo policial, tras esperar allí entre 10 y 15 minutos.

"Estamos investigando este incidente desde distintos ángulos. No se trata de un ataque más. Ha ocurrido en Islamabad (...) Estamos tratando de identificar quién es ​​y de dónde viene", dijo el ministro.

Hasta el momento nadie se ha reivindicado la autoría del atentado, pero el primer ministro Shehbaz Sharif culpó a "terroristas respaldados por India".

De acuerdo con autoridades de salud, varios de los heridos se encuentran en estado crítico.

Otro ataque se registró a una escuela militar en Pakistán

Un atacante suicida mató a tres personas al detonar su carro en la entrada de una escuela militar el lunes por la noche en el distrito de Waziristán del Sur, cerca de la frontera afgana.

El martes por la tarde tres militantes seguían atrincherados dentro del recinto escolar, donde se encontraban más de 500 estudiantes y personal, según informaron las autoridades de seguridad.

Ningún grupo se ha atribuido hasta el momento la responsabilidad de ninguno de los dos ataques.