CANAL RCN
Internacional Video

Al menos 12 muertos deja atentado suicida frente a un juzgado en Pakistán

Según las autoridades, unas 27 personas más resultaron heridas por la explosión frente a un tribunal de Islamabad.

AFP - Reuters

noviembre 11 de 2025
07:49 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Al menos 12 personas murieron y 27 resultaron heridas en Islamabad por un atentado suicida frente a un tribunal.

El ministro del Interior, Mohsin Naqvi, informó que el agresor intentó entrar a pie en el edificio, pero detonó el artefacto en el exterior, cerca de un vehículo policial, tras esperar allí entre 10 y 15 minutos.

India y Pakistán acordaron alto al fuego "total e inmediato": Donald Trump
RELACIONADO

India y Pakistán acordaron alto al fuego "total e inmediato": Donald Trump

"Estamos investigando este incidente desde distintos ángulos. No se trata de un ataque más. Ha ocurrido en Islamabad (...) Estamos tratando de identificar quién es ​​y de dónde viene", dijo el ministro.

Hasta el momento nadie se ha reivindicado la autoría del atentado, pero el primer ministro Shehbaz Sharif culpó a "terroristas respaldados por India".

De acuerdo con autoridades de salud, varios de los heridos se encuentran en estado crítico.

Otro ataque se registró a una escuela militar en Pakistán

Un atacante suicida mató a tres personas al detonar su carro en la entrada de una escuela militar el lunes por la noche en el distrito de Waziristán del Sur, cerca de la frontera afgana.

El martes por la tarde tres militantes seguían atrincherados dentro del recinto escolar, donde se encontraban más de 500 estudiantes y personal, según informaron las autoridades de seguridad.

Ningún grupo se ha atribuido hasta el momento la responsabilidad de ninguno de los dos ataques.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Artistas

Murió un reconocido actor internacional: ya se confirmó la causa

Ecuador

Exvicepresidente Jorge Glas entre los primeros reclusos enviados a la nueva megacárcel de Ecuador

Estados Unidos

“No hay tal Doctrina Trump”: EE. UU. niega plan contra Petro tras polémica foto con Maduro

Otras Noticias

Colpensiones

Colpensiones anuncia fecha de pago de la mesada para el diciembre: así puede saber si recibirá el monto

Son millones de colombianos los que recibirán el pago de la famosa Mesada 13.

James Rodríguez

Néstor Lorenzo “apretó” a James y le dejó claras las condiciones para estar en la selección

Néstor Lorenzo habló sobre el futuro de James Rodríguez y le hizo un llamado especial si quiere jugar el Mundial 2026.

Soacha

Homicida suelto habría propinado más de 30 puñaladas a su pareja en Soacha: hay otras víctimas

Viral

Autoridades llegan a la extravagante fiesta de Kris Jenner por su cumpleaños 70

Cuidado personal

¿Va al baño con su celular?: estos serían los principales riesgos, según expertos