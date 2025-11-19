Trump firmó la Ley que obliga a publicar los archivos Epstein

Para “acallar los rumores en su contra”, el miércoles (19 de noviembre) por la noche, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, sorprendió en su cuenta de Truth Social al anunciar que firmó la Ley para hacer públicos los archivos del caso Epstein.

El mandatario insistió en que el empresario y depredador sexual “acusado por el Departamento de Justicia de Trump en 2019 (¡no por los demócratas!), fue demócrata de toda la vida, donó miles de dólares a políticos demócratas y tenía estrechos vínculos con muchas figuras demócratas conocidas, como Bill Clinton (quien viajó en su avión 26 veces), Larry Summers (quien renunció recientemente a varios consejos directivos, incluido el de Harvard), el activista político corrupto Reid Hoffman, el líder de la minoría Hakeem Jeffries (quien le pidió a Epstein que donara para su campaña después de que Epstein fuera acusado), la congresista demócrata Stacey Plaskett y muchos más”.

En días pasados, Trump pidió al FBI y al Departamento de Justicia que investigaran la relación de Epstein con expresidentes demócratas, luego de que el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes revelara una serie de correos en los que Epstein lo mencionaba. Un tema sobre el que volvió a insistir este miércoles:

“Quizás la verdad sobre estos demócratas y sus vínculos con Jeffrey Epstein pronto se revele, ¡porque acabo de firmar el proyecto de ley para divulgar los archivos de Epstein!”.

Trump insiste en que fue su idea revelar los archivos Epstein:

En lo que medios internacionales califican como un cambio inesperado de postura, Trump habría estado trabajando en que el Congreso aprobara la divulgación de los archivos del caso Epstein. Según dijo en su red social:

“Como todos saben, le pedí al presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, y al líder de la mayoría del Senado, John Thune, que aprobaran este proyecto de ley en la Cámara y el Senado, respectivamente. Gracias a esta solicitud, la votación fue casi unánime a favor de la aprobación. Siguiendo mis instrucciones, el Departamento de Justicia ha entregado cerca de cincuenta mil páginas de documentos al Congreso. No lo olviden: la administración Biden no entregó ni un solo archivo ni página relacionada con el demócrata Epstein, ni siquiera se pronunció sobre él”.

El republicano insiste en que la oposición ha intentado relacionarlo a la fuerza con el que fue su amigo durante 20 años, para “distraer la atención” de sus "logros", como la “Gran y hermosa ley de reducción de impuestos”, la firma de un acuerdo de paz en Medio Oriente y las limitaciones a la población trans.

Y finalizó su mensaje con una dura advertencia a los demócratas: “Durante años, nuestra gran nación ha tenido que soportar a Rusia, Rusia, Rusia; Ucrania, Ucrania, Ucrania; el primer y segundo intento de juicio político, y muchas otras cacerías de brujas y estafas creadas por los demócratas, todas ellas terribles y divisivas para nuestro país, y llevadas a cabo para confundir, desviar la atención y distraer del excelente trabajo que están haciendo los republicanos y la administración Trump. ¡Este último engaño se volverá en contra de los demócratas, como todos los demás!”.