El FBI llegó a Guatemala para ayudar a recapturar a pandilleros de Barrio 18 que se fugaron

En octubre, 20 integrantes escaparon de una cárcel que queda cerca de la capital.

FBI en Guatemala.
FBI en Guatemala. Foto: Ministerio del Interior de Guatemala.

Noticias RCN

AFP

noviembre 18 de 2025
09:55 p. m.
Este martes 18 de noviembre, un grupo especializado del FBI arribó a Guatemala con el propósito de ayudar a las autoridades locales con la captura de peligrosos pandilleros que se fugaron.

El mes pasado, concretamente el 12 de octubre, 20 miembros de Barrio 18 escaparon de la cárcel Fraijanes II. Este hecho hizo que el presidente Bernardo Arévalo removiera la cúpula de seguridad y nombrada a otro ministro del Interior.

La fuga de los 20 pandilleros: cuatro fueron recapturados

Cuatro días después de la fuga, pudieron ser capturados cuatro pandilleros. Las autoridades entonces le están siguiendo el rastro a los 16 restantes. Cabe mencionar que, tanto el Barrio 18 como Mara Salvatrucha son organizaciones catalogadas como terroristas por Estados Unidos y Guatemala.

Fue el propio ministro Marco Antonio Villeda quien solicitó el apoyo de Estados Unidos. La ayuda finalmente fue confirmada por la embajada y llegó gracias a la Fuerza de Tarea Conjunta Vulcano.

Estados Unidos ayudará en la búsqueda

Este grupo nació durante la primera administración de Donald Trump, en septiembre de 2019.

La reunión con el FBI tuvo la participación, no solo del jefe de cartera, sino de los viceministros Roberto Solórzano y Víctor Cruz.

El Departamento de Estado sostiene que Barrio 18 es una de las pandillas con mayor tamaño en el hemisferio y su accionar no solo está en Guatemala, sino en los países vecinos de El Salvador y Honduras. Está detrás de extorsiones y sicariato.

Insight Crime precisa que el origen de la pandilla fue en Los Ángeles, pero se extendió por Centroamérica, esto al entender las raíces de los migrantes que la han integrado. Las políticas fuertes en California hicieron que tuviera que expandirse por la zona fronteriza con México.

Barrio 18 tiene dos divisiones: los Revolucionarios y los Sureños. Su mayor enemigo es Mara Salvatrucha.

