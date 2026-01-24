Esto fue lo que pasó con la niña ecuatoriana de dos años detenida por ICE en Texas

Una niña ecuatoriana de dos años identificada como Renata fue detenida junto a su padre por agentes de ICE, durante una persecución vehicular en una operación de control selectiva en Estados Unidos.

La menor fue trasladada a un centro de detención en Texas y posteriormente devuelta a su madre el viernes. Según se conoció, la familia tiene una solicitud de asilo en trámite.

Este caso se suma al de otro menor, Liam Conejo, también detenido por agentes de inmigración esta semana, evidenciando un patrón de operativos que involucran a niños.

Las detenciones ocurren en medio de creciente tensión por las acciones de las autoridades federales de inmigración en Estados Unidos.

Detalles del asesinato de Alex Jeffrey Pretti en Menneapolis

El contexto se agrava con la crisis en Minneapolis, donde se registran protestas tras el asesinato de Alex Jeffrey Pretti, de 37 años, quien recibió varios disparos por un agente federal.

En videos del incidente se observa a Pretti grabando con su teléfono móvil e intentando detener la interceptación de otras dos personas. Un uniformado lo empujó, lo roció con gas lacrimógeno y lo lanzó al suelo. Segundos después se escucharon múltiples disparos.

Desde otro ángulo, las imágenes muestran cómo le fue arrebatada un arma que portaba antes de la tragedia.

El Departamento de Seguridad Nacional justificó los disparos como defensa propia, señalando que el individuo portaba una pistola con dos cargadores. Sin embargo, la policía local confirmó que Pretti era propietario legal del arma y disponía de permisos para portarla.

Esto dijeron las autoridades de la muerte de Alex Jeffrey Pretti

El gobernador de Minnesota rechazó categóricamente la versión oficial tras revisar varios videos del incidente:

Donald Trump, te pido una vez más. Retira esta fuerza de Minnesota. Están sembrando el caos y la violencia. Hemos visto violencia letal por parte de agentes federales una y otra vez.

El presidente Donald Trump publicó una imagen del arma que portaba Pretty, sugiriendo que los agentes debieron protegerse.

Las autoridades también reportaron que las fuerzas del orden fueron atacadas durante la jornada y que a un oficial le arrancaron un dedo por mordisco.

Este nuevo incidente ocurre tras el asesinato de Renee Good por agentes de ICE que dispararon contra ella el pasado 8 de enero, intensificando las protestas en la ciudad y el cuestionamiento a las acciones de las fuerzas federales.

La combinación de detenciones de menores migrantes y el uso de fuerza letal por agentes federales ha generado un clima de tensión en varias ciudades estadounidenses, particularmente en Minneapolis y zonas fronterizas.