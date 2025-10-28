CANAL RCN
Internacional

Flota estadounidense en el mar Caribe tuvo que cambiar de posición: este es el motivo

Dese septiembre, tropas estadounidenses han coordinado 14 ataques en el Caribe sur, dejando un saldo de 57 muertos y cinco heridos.

Foto: AFP
Noticias RCN

AFP

octubre 28 de 2025
02:00 p. m.
Ante la amenaza del huracán Melissa, de máxima categoría, Estados Unidos ordenó el desplazamiento de sus embarcaciones desplegadas en el Caribe. El Comando Sur del ejército (SOUTHCOM) informó que las fuerzas estadounidenses “han implementado planes para condiciones climáticas adversas y se han alejado de cualquier área donde las condiciones climáticas actuales o pronosticadas sean peligrosas y puedan representar niveles inaceptables de riesgo”.

Pese a la retirada temporal por el fenómeno meteorológico, el mismo comando aseguró que las tropas “permanecen listas y capaces de cumplir con sus misiones asignadas”. El ajuste en las posiciones se produce mientras Washington continúa con su ofensiva naval contra el tráfico de drogas en el Caribe y el Pacífico.

57 víctimas en 14 operaciones:

La operación comenzó en agosto, cuando Estados Unidos movilizó siete buques de guerra y cazas F-35 como parte de una estrategia para combatir el narcotráfico en la región. Según un recuento basado en cifras oficiales, desde principios de septiembre las fuerzas estadounidenses han ejecutado 14 ataques contra embarcaciones, en los que murieron 57 presuntos narcotraficantes.

Sin embargo, la Casa Blanca no ha presentado pruebas que demuestren que los objetivos abatidos estuvieran efectivamente vinculados con el narcotráfico. Desde Caracas, el gobierno de Venezuela ha denunciado que este despliegue militar tiene como verdadero propósito “derrocar al presidente Nicolás Maduro”.

Portaviones se sumará a la flota en los próximos días:

Además de las unidades ya en operación, el portaviones USS Gerald R. Ford se sumará próximamente al dispositivo militar estadounidense, ampliando la presencia naval en una zona marcada por la tensión y las adversas condiciones meteorológicas.

Tan solo el lunes, se realizaron tres ataques a cuatro embarcaciones, dejando un saldo de 14 muertos y un sobreviviente del que no se tiene mayor información. Organizaciones como Human Rights Watch y gobiernos, como el de Gustavo Petro han catalogado dichas acciones como ejecuciones extrajudiciales.

