Máxima alerta en Norte y Centroamérica por recorrido del poderoso huracán Melissa: impacto aumenta

El huracán Melissa, ahora catalogado como de categoría 5, ha tocado tierra en Jamaica, trayendo consigo vientos extremadamente fuertes y lluvias torrenciales.

Según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, los vientos sostenidos alcanzan los 295 kilómetros por hora, lo que convierte a Melissa en el peor huracán en azotar la isla. Las autoridades han advertido que este evento podría afectar a más de 1.500 millones personas en Jamaica.

Huracán ya genera estragos en Jamaica

El suroeste de Jamaica es el más afectado, con zonas como Treasure Beach reportando fuertes vientos y lluvias que han inundado hoteles y hogares, alcanzando hasta un metro y medio de agua en algunas viviendas. En Alligator Pond, las inundaciones y los escombros desplazados por el viento son ahora una preocupación crítica, dejando a muchas casas sin techo.

Mientras tanto, la preparación y respuesta a esta amenaza se han extendido más allá de Jamaica. En Cuba, se han evacuado anticipadamente a más de 600 mil personas con el fin de mitigar posibles daños. Al sur de Florida, la organización Global Empowerment Mission ya ha comenzado a recolectar y enviar ayuda humanitaria para los afectados por el impacto del huracán, incluyendo agua, alimentos y medicamentos esenciales. Se espera que en las próximas 48 horas se desplieguen dos aviones con suministros a la zona más golpeada.

Cuba y sur de Estados Unidos se alistan

El impacto de Melissa también ha tenido repercusiones políticas, con el cónsul de Jamaica en el sur de Estados Unidos expresando su profunda preocupación por aquellos que han optado por no evacuar de los lugares más vulnerables.

El Centro Nacional de Huracanes ha emitido una advertencia clara: “La población de Jamaica debe permanecer en refugios y mantenerse informada a través de agencias oficiales”. Con una acumulación de lluvia que podría oscilar entre 15 y 30 pulgadas en Jamaica y hasta 25 pulgadas en áreas localizadas de Cuba, el monitoreo continuo y las respuestas rápidas son críticas.

Mientras Melissa sigue avanzando, todos los ojos ahora están en Cuba, donde se anticipa que el huracán llegará entre esta noche y mañana por la mañana. La situación sigue siendo monitoreada de cerca, con un atento seguimiento satelital y medidas preventivas en marcha.