VIDEO | Alerta de terremoto y un nuevo sismo sacudió a Venezuela a las 3:07 de la madrugada

Un nuevo sismo de magnitud 4,0 despertó a los habitantes de Caracas y La Guaira, en Venezuela, este martes 18 de agosto a las 3:07 de la madrugada, según reportó la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis).

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El epicentro se localizó a 10 kilómetros al noroeste de La Guaira, con una profundidad de 10 kilómetros, en una región que aún se recupera de la tragedia de junio.

El movimiento telúrico se da mientras Venezuela continúa enfrentando las consecuencias de los dos terremotos consecutivos de magnitud 7,2 y 7,5 que devastaron el norte del país el pasado 24 de junio.

¿Cuánto muertos dejó en Venezuela el doble terremoto?

De acuerdo con el balance semanal publicado este lunes 17 de agosto por el jefe parlamentario Jorge Rodríguez, el número de fallecidos por el doblete sísmico del pasado 24 de junio alcanzó las 6.438 personas, con 137 muertes adicionales reportadas respecto al conteo anterior de 6.301 víctimas.

Los sismos de junio afectaron principalmente el estado costero de La Guaira, donde al menos 190 edificios colapsaron completamente. Casi dos meses después de la catástrofe, voluntarios y familiares mantienen la búsqueda de cuerpos entre los escombros, mientras las autoridades continúan con la detonación controlada de estructuras afectadas que representan peligro.

Hasta la fecha, el Gobierno no ha publicado una cifra oficial de personas desaparecidas, aunque los cadáveres no recuperados figuran en esta categoría. El balance oficial indica que, de las casi 60.000 viviendas afectadas por los temblores, unas 24.429 se encuentran inhabitables.

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¿Cuántas casas se han construido para las víctimas del terremoto en Venezuela?

La situación de los damnificados permanece crítica. Miles de personas viven en campamentos temporales, muchos en condiciones precarias. La vulnerabilidad de estos asentamientos quedó evidenciada cuando las torrenciales lluvias del domingo destruyeron carpas ocupadas por damnificados en algunos campamentos de Caracas.

El gobierno interino de Delcy Rodríguez prometió soluciones habitacionales para los afectados. Según el registro oficial, se han entregado 335 hogares de las 4.000 viviendas prometidas para finales de año, lo que representa apenas el 8,3% del objetivo establecido.

El sismo de esta madrugada generó alarma entre la población venezolana, especialmente en aquellos que perdieron sus hogares en junio y ahora residen en estructuras temporales.

Aunque no se reportaron daños materiales ni víctimas por este movimiento telúrico, el evento reaviva el trauma colectivo y la incertidumbre en una región sísmicamente activa que enfrenta un largo proceso de recuperación.