Alerta mundial por virus mortal en Rusia: trabajadora habría fallecido por presunta peste neumónica

Hay alerta mundial por la presunta muerte de una trabajadora de un laboratorio de investigación en Irkutsk, Siberia, por una infección respiratoria que habría adquirido a raíz de la rotura de un tubo de ensayo que contenía la bacteria 'Yersinia pestis', que produce la peste neumónica.

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Daria Shipilova es el nombre de la trabajadora de 28 años que falleció en el lugar que se especializa en el estudio de patógenos de alta peligrosidad y donde se esparció la mortal bacteria que se caracteriza por transmitirse entre los seres humanos a través del aire.

Características de la peste neumónica

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la peste neumónica es provocada por la bacteria 'Yersinia pestis' y, a diferencia de la peste bubónica, que se transmite a través de picaduras de pulgas, se contagia por la inhalación de partículas pequeñas expulsadas por un paciente que ya está contagiado; los síntomas pueden aparecer entre 24 y 72 horas e incluyen fiebre alta, debilidad y dolor de cabeza, entre otros.

A raíz del incidente, autoridades locales informaron que se ordenó el aislamiento de casi 200 personas que tuvieron contacto con la victima y, además, también se aplicó la regla de permanecer en cuarentena a cinco hospitales regionales con el fin de evitar que el virus pueda seguir propagándose.

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Preocupación por la letalidad de la peste neumónica

Según los expertos, si el virus no es tratado inmediatamente mediante antibióticos, la tasa de mortalidad puede llegar al 100% debido a la gravedad de la infección en los pulmones del paciente infectado.

Aunque toda la situación se ha desarrollado bajo un total hermetismo y se han aplicado restricciones de ingreso a la zona, los organismos internacionales siguen de cerca la situación con el fin de evitar posibles riesgos de propagación.

En redes sociales, usuarios expertos piden que no se genere pánico, ya que ninguna organización oficial ha declarado una alerta de emergencia, ya que se especula que el virus puede ser cien veces más letal que el COVID y provocar un nuevo confinamiento a nivel mundial.