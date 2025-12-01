Alerta roja en España por lluvias torrenciales: inundaciones, cortes y evacuaciones

Una parte de la región española de Cataluña está en alerta roja este domingo por las lluvias torrenciales que provocaron inundaciones, un día después de que los aguaceros provocaran el caos en la isla mediterránea de Ibiza.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) decretó alerta roja por fuertes lluvias en la provincia de Tarragona, en el este de España, y advirtió que en el entorno del delta del río Ebro se registraron 90 mm de lluvias en una hora y 180 mm en 12 horas.

Alertas en Cataluña por las fuertes lluvias

"Se registran inundaciones en algunos puntos. Sigue recomendaciones de Protección Civil", advirtió la agencia en X.

Los servicios de protección civil de Cataluña enviaron alertas telefónicas urgiendo a los residentes en la región de Montsia a evitar los desplazamientos y mantenerse alejados de acercarse a los cursos de las aguas.

Se empezaron a registrar interrupciones en los servicios de trenes y en las carreteras en Cataluña por acumulación de lluvia.

El jefe del gobierno regional de Cataluña, Salvador Illa, recomendó a la población actuar con "máxima precaución, evitar desplazamientos innecesarios y no acercarse a ríos, arroyos y barrancos".

El presidente de esta autonomía afirmó además que "es necesario seguir las indicaciones" de los servicios de emergencia.

Los servicios de emergencia catalanes reportaron un fuerte aumento del nivel de las llamadas recibidas a las 05H00 pm (15H00 GMT), con 142 casos.

Afectaciones en el transporte público de Ibiza

Las inundaciones provocaron el sábado graves perturbaciones en el transporte en la turística isla española de Ibiza por el frente de mal tiempo que causó lluvias torrenciales en la zona del Mediterráneo.

Ibiza, famosa por sus playas y su vida nocturna, cerró la principal vía que lleva al aeropuerto.

En la vecina isla de Mallorca, se cancelaron 19 de los 942 vuelos previstos.

A finales de septiembre, las fuertes lluvias provocaron inundaciones localizadas y el cierre de playas y escuelas en Ibiza y Valencia, reavivando los dolorosos recuerdos de las inundaciones del año pasado, que causaron la muerte de más de 200 personas, las más mortíferas en décadas.

España se encuentra en primera línea del calentamiento global y es regularmente golpeada por lluvias torrenciales a finales del verano y a principios de otoño.