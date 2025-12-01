CANAL RCN
Internacional

Alerta roja en España por lluvias torrenciales: inundaciones, cortes y evacuaciones

Autoridades registraron interrupciones en los servicios de trenes y carreteras en Cataluña.

Foto: Freepik

AFP

octubre 12 de 2025
05:57 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Una parte de la región española de Cataluña está en alerta roja este domingo por las lluvias torrenciales que provocaron inundaciones, un día después de que los aguaceros provocaran el caos en la isla mediterránea de Ibiza.

Trump afirma que “la guerra terminó” en Gaza
RELACIONADO

Trump afirma que “la guerra terminó” en Gaza

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) decretó alerta roja por fuertes lluvias en la provincia de Tarragona, en el este de España, y advirtió que en el entorno del delta del río Ebro se registraron 90 mm de lluvias en una hora y 180 mm en 12 horas.

Alertas en Cataluña por las fuertes lluvias

"Se registran inundaciones en algunos puntos. Sigue recomendaciones de Protección Civil", advirtió la agencia en X.

Los servicios de protección civil de Cataluña enviaron alertas telefónicas urgiendo a los residentes en la región de Montsia a evitar los desplazamientos y mantenerse alejados de acercarse a los cursos de las aguas.

México enfrenta tragedia por lluvias: aumenta la cifra de muertos y damnificados en el centro y oriente del país
RELACIONADO

México enfrenta tragedia por lluvias: aumenta la cifra de muertos y damnificados en el centro y oriente del país

Se empezaron a registrar interrupciones en los servicios de trenes y en las carreteras en Cataluña por acumulación de lluvia.

El jefe del gobierno regional de Cataluña, Salvador Illa, recomendó a la población actuar con "máxima precaución, evitar desplazamientos innecesarios y no acercarse a ríos, arroyos y barrancos".

El presidente de esta autonomía afirmó además que "es necesario seguir las indicaciones" de los servicios de emergencia.

Los servicios de emergencia catalanes reportaron un fuerte aumento del nivel de las llamadas recibidas a las 05H00 pm (15H00 GMT), con 142 casos.

Explosión en fábrica de municiones en Tennessee: confirman 18 muertos, sin sobrevivientes
RELACIONADO

Explosión en fábrica de municiones en Tennessee: confirman 18 muertos, sin sobrevivientes

Afectaciones en el transporte público de Ibiza

Las inundaciones provocaron el sábado graves perturbaciones en el transporte en la turística isla española de Ibiza por el frente de mal tiempo que causó lluvias torrenciales en la zona del Mediterráneo.

Ibiza, famosa por sus playas y su vida nocturna, cerró la principal vía que lleva al aeropuerto.

En la vecina isla de Mallorca, se cancelaron 19 de los 942 vuelos previstos.

A finales de septiembre, las fuertes lluvias provocaron inundaciones localizadas y el cierre de playas y escuelas en Ibiza y Valencia, reavivando los dolorosos recuerdos de las inundaciones del año pasado, que causaron la muerte de más de 200 personas, las más mortíferas en décadas.

España se encuentra en primera línea del calentamiento global y es regularmente golpeada por lluvias torrenciales a finales del verano y a principios de otoño.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Medio oriente

Trump afirma que “la guerra terminó” en Gaza

Estados Unidos

Día de Cristobal Colón, el nuevo feriado en Estados Unidos proclamado por Donald Trump

Gaza

Manuscritos inéditos de Hamás darían pistas sobre las órdenes impartidas para el ataque del 7 de octubre

Otras Noticias

Enfermedades

Colombia innova en el diagnóstico del Parkinson: crean un modelo con 80% de precisión

Este método utiliza inteligencia artificial y puede ser de gran ayuda a la hora de evitar complicaciones.

Cesar

Bus del hijo de Kaleth Morales se accidentó en San Alberto, Cesar

El accidente habría sido ocasionado por la maniobra de un tractocamión que cerró al bus.

Automovilismo

Adiós al 4X4: Las razones ocultas por las que las marcas venden más camionetas 4X2

Mundial Sub 20

Selección Colombia sufrió dura baja para el duelo de semifinales con Argentina por el Mundial Sub 20

Astrología

¿Profecía cósmica? Mhoni Vidente lanzó predicción alarmante sobre un fenómeno astronómico