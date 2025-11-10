CANAL RCN
Internacional

Explosión en fábrica de municiones en Tennessee: confirman 18 muertos, sin sobrevivientes

La explosión hizo estallar un edificio entero en la planta de Accurate Energetic Systems.

Foto: AFP

AFP

octubre 11 de 2025
03:49 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Las 18 personas desaparecidas tras una explosión registrada en una fábrica de municiones en el sur de Estados Unidos se presumen muertas, declaró este sábado el comisario de la localidad.

Así fue la manifestación en la Plaza de los Rehenes tras avance en negociaciones entre Israel y Hamás
RELACIONADO

Así fue la manifestación en la Plaza de los Rehenes tras avance en negociaciones entre Israel y Hamás

"Podemos asumir en este momento que han fallecido", declaró Chris Davis, sheriff del condado de Humphreys, Tennessee, en una conferencia de prensa desarrollada al día siguiente del desastre.

"Actualmente estamos identificando los cuerpos", indicó.

Inicialmente las autoridades habían comunicado una cifra de 19 desaparecidos, antes de reducirla esa misma noche.

Estados Unidos tendría en la mira a dos personas cercanas a los hijos de Nicolás Maduro
RELACIONADO

Estados Unidos tendría en la mira a dos personas cercanas a los hijos de Nicolás Maduro

Explosión en planta de Tennessee: FBI investiga posible causa criminal

La explosión ocurrió alrededor de las 07H45 locales del viernes (12H45 GMT) e hizo estallar un edificio entero en la planta de Accurate Energetic Systems.

El lugar estaba ubicado cerca de la ciudad de Bucksnort, en una zona boscosa y montañosa alejada de las áreas urbanas, a más de 80 km al oeste de Nashville, la capital de Tennessee.

Estados Unidos reveló en 20 puntos su plan para acabar con la guerra en Gaza
RELACIONADO

Estados Unidos reveló en 20 puntos su plan para acabar con la guerra en Gaza

Los escombros se extendieron sobre un área de 800 m² alrededor de la planta, dijo Davis el viernes. Un equipo inspeccionó el lugar para asegurarse de que no hubiera sustancias químicas presentes que pudieran poner en peligro el trabajo de los rescatistas.

El sheriff se negó el sábado a descartar actividad criminal. "Podrían pasar varios días, semanas o incluso meses antes de que podamos saberlo", dijo a los periodistas.

Explosión en planta de explosivos: devastación total y respuesta federal

Varias agencias federales acudieron al lugar, incluyendo la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) y el FBI, declaró Davis.

Estados Unidos aplicará dura tarifa a visas de esta categoría, ¿a quiénes les aplica?
RELACIONADO

Estados Unidos aplicará dura tarifa a visas de esta categoría, ¿a quiénes les aplica?

Imágenes de televisión difundidas el viernes mostraron un edificio completamente devastado y en llamas y vehículos destruidos por la explosión.

En un comunicado publicado en su sitio web, Accurate Energetic Systems calificó el hecho de "trágico accidente".

"Nuestros pensamientos y oraciones están con las familias, colegas y comunidades afectadas por este suceso", añadió la compañía.

Fundada en 1980, la empresa afirma estar "especializada en el desarrollo, fabricación, manipulación y almacenamiento de una amplia gama de productos energéticos y explosivos para los sectores militar, aeroespacial y de demolición comercial".

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Israel

Así fue la manifestación en la Plaza de los Rehenes tras avance en negociaciones entre Israel y Hamás

Gaza

Entre las balas y el peligro: periodista relata cómo fue cubrir la guerra en Gaza

Venezuela

María Corina Machado convoca una oración mundial por la paz de Venezuela

Otras Noticias

Selección Colombia

¡Golazo de Neyser! Colombia vence 1-0 a España por el Mundial Sub-20

La Selección Colombia derrota 1-0 a España con gol de Neyser Villarreal ante España por el Mundial Sub-20.

Gobierno Nacional

Cabecilla del Tren de Aragua pidió pista al Gobierno para participar en la política de paz total

El cabecilla, identificado como 'Larry Changa' envió una carta al presidente Petro expresando su deseo de participar en la política de paz total.

Artistas

Murió a sus 79 años Diane Keaton, la ganadora del Oscar reconocida por su papel en Annie Hall

Resultados lotería

Resultado Super Astro Sol: número y signo ganador hoy 11 de octubre de 2025

Alcaldía de Bogotá

¿Quiere donar sangre, órganos o tejidos? Así puede hacerlo