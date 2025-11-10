CANAL RCN
México enfrenta tragedia por lluvias: aumenta la cifra de muertos y damnificados en el centro y oriente del país

Más de 35.000 viviendas han resultado impactadas por el desborde de ríos.

Foto: AFP

Noticias RCN

octubre 11 de 2025
07:27 p. m.
Las intensas lluvias que azotan México desde el pasado jueves suman al menos 41 personas fallecidas y una estela de destrucción en los estados de Hidalgo, Puebla, Querétaro y Veracruz, según confirmó este sábado la Secretaría de Seguridad federal.

El fenómeno meteorológico, provocado por un sistema tropical que ingresó desde el Golfo de México a la Sierra Madre Oriental, ha generado deslaves, derrumbes e inundaciones que afectan a más de 117 municipios.

Sheinbaum despliega 10.000 militares en zonas afectadas

Ante la emergencia, la presidenta Claudia Sheinbaum ordenó el despliegue de 10.000 militares para apoyar en la apertura de caminos y atención a las comunidades aisladas.

“Están desplegados integrantes y equipos del gobierno de México”, escribió la mandataria en la red X tras reunirse con los gobernadores de las zonas afectadas.

Los daños materiales son cuantiosos: más de 35.000 viviendas han sido impactadas por el desborde de ríos, obligando a cientos de familias a abandonar sus hogares. Las lluvias también han provocado el cierre de autopistas y caminos rurales, cortes de energía eléctrica y fallas en las telecomunicaciones, lo que ha dificultado la comunicación entre pobladores y sus familiares.

Angustia en comunidades aisladas por lluvias extremas

Testimonios como el de Marcos Aparicio, maestro en Tulancingo, reflejan la angustia vivida. “Daba miedo que se fuera a bajar el cerro”, relató tras pasar la noche atrapado en su camioneta. Celso Santos, comerciante, tuvo que continuar a pie hacia Tenango de Doria para evitar ser arrastrado por el agua. En Veracruz, maestros de la comunidad de Xoxocapa han solicitado evacuación aérea ante la falta de luz, alimentos y vías de acceso.

El meteorólogo Isidro Cano explicó que estas precipitaciones, inusuales para el final de la temporada húmeda, responden a un desfase estacional y a factores orográficos que intensifican las lluvias en zonas montañosas. Mientras tanto, en el litoral del Pacífico, las autoridades monitorean los efectos de Raymond, ahora degradado a depresión tropical, que ha causado daños menores en Michoacán, Chiapas, Guerrero y Oaxaca.

La emergencia continúa, y el gobierno mantiene activos los protocolos de atención y rescate en las regiones más golpeadas por el temporal.

