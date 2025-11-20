CANAL RCN
Internacional

Salió a la luz la última voluntad de las gemelas Kessler, las estrellas de la televisión que murieron tras suicidio asistido

Las gemelas Kessler dejaron planteada su última voluntad en un testamento. Esto fue lo que se reveló.

Foto: AFP.

Noticias RCN

noviembre 20 de 2025
03:09 p. m.
El pasado 17 de noviembre, Alice y Ellen, las gemelas Kessler, murieron al tiempo en Grünwald, Alemania, a sus 89 años.

Su deceso fue por suicidio asistido ante la presencia de un médico y un abogado que pertenece a la Sociedad Alemana para la Muerte Digna. Además, de acuerdo con lo que se ha conocido, ambas habrían tomado fármacos para partir de este plano terrenal.

En el pasado, las gemelas Kessler, que no solo se destacaron como actrices y recibieron premios como la Orden del Mérito de la República Federal de Alemania, en 1987, sino que también brillaron como cantantes y bailarinas, revelaron que querían fallecer al tiempo.

En ese sentido, al parecer, luego de que una de ellas comenzó a tener serios problemas de salud, habrían llegado a un consenso para planear su suicidio asistido y cumplir su promesa de morir juntas.

Fue así como, previo a su deceso, diligenciaron un testamento en el que no solo especificaron lo que deseaban que pasara con su fortuna, sino que también cuál era su última voluntad.

Se reveló la última voluntad de las gemelas Kessler: ¿cuál fue?

Las gemelas Kessler, en el testamento que dejaron escrito, plantearon que su última voluntad era ser cremadas y que sus cenizas fueran guardadas en una misma urna cineraria.

Además, también pidieron que sus cenizas descansaran para siempre al lado de su madre y de su perro.

Estas han sido las reacciones de los seguidores de las gemelas Kessler tras su muerte

Luego de que se confirmó la muerte de Alice y Ellen, las gemelas Kessler, sus seguidores han escrito múltiples mensajes de luto.

"Vinieron juntas a este mundo y se fueron igual", "fue su decisión y se debe respetar", "que descansen en paz" "fueron excelentes" y "que brille para ellas la luz perpetua", han sido algunas de las palabras expresas en redes sociales.

 

 

 

